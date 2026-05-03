Giorgio Pasotti è un padre imperfetto: tra fragilità, incertezze e tensioni fa i conti con una famiglia complessa Tra qualche settimana arriverà al cinema Io Non Ti Lascio Solo, nuovo film con protagonista Giorgio Pasotti, che vestirà i panni di un padre stanco e fragile.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il 21 maggio 2026 arriverà nelle sale cinematografiche Io Non Ti Lascio Solo, nuovo film di Fabrizio Cattani, con protagonista il bravissimo Giorgio Pasotti. Una storia emozionante, in cui due ragazzi vivono una brutta esperienza che, però farà capire loro quanto l’amicizia possa essere un porto sicuro se ben coltivata. Il cast vede la presenza di giovani attori, mentre Pasotti interpreta il padre del protagonista. Se volete saperne di più, proseguite la lettura.

Io Non Ti Lascio Solo, Giorgio Pasotti scopre le sue fragilità nel nuovo film che farà riflettere

Già dal titolo potremmo capire qualcosa: ‘Io non ti lascio solo‘ potrebbe indicare la volontà di un ragazzo nel non abbandonare (o lasciare al suo destino) il suo migliore amico, qualunque cosa accada. E’ questo e molto altro che vorrebbe far capire Fabrizio Cattani con il suo nuovo film nel cui cast è presente anche Giorgio Pasotti. Tratto dall’omonimo romanzo di Gianluca Antoni, il film è un racconto di formazione che, attraverso una storia apparentemente semplice, affronta temi profondi legati alla crescita, alla paura e ai rapporti familiari. Durante un forte temporale, Birillo, il cane di Filo, scompare nel bosco mentre è con il padre. Filo parte di nascosto per cercarlo insieme all’amico Rullo. Tra paure, oscurità e l’incontro con il misterioso Guelfo Tabacci, i due scoprono che dietro la sparizione di Birillo si nasconde un segreto più grande del previsto. Sarà proprio la loro amicizia ad aiutarli ad affrontare l’avventura. Centrale è anche la figura di Paride, il padre di Filo, interpretato da Giorgio Pasotti: un genitore fragile e imperfetto, lontano dagli stereotipi del padre eroico, che fatica a gestire il rapporto con il figlio e le proprie insicurezze.

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Attraverso di lui, il film mostra una genitorialità realistica, fatta di dubbi e limiti. La scomparsa di Birillo assume un valore simbolico, rappresentando la ricerca di stabilità affettiva e sicurezza emotiva. Accanto a Giorgio Pasotti recitano Valentina Cervi, Mimmo Borrelli ei giovani Andrea Matrone e Michael D’Arma, che rendono ulteriormente autentico il racconto, soprattutto nel legame di amicizia tra Filo e Rullo.

Curiosità sul film Io Non Ti Lascio Solo

Le riprese del film si sono svolte in diversi luoghi della Calabria, tra cui Sila e diversi centri della provincia di Cosenza. La pellicola è un mix perfetto tra fiaba e noir: inizia come una classica storia di amicizia, ma evolve in una narrazione più cupa e complessa. Infine, la selezione al Locarno Film Festival 2025 – Locarno Kids ha dato al film una forte visibilità internazionale. Presentato anche con il titolo Forever With You, è stato accolto positivamente.

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