Su RaiPlay il cameo dimenticato di Alessandra Amoroso Il film cult con Laura Chiatti e Riccardo Scamarcio arriva in streaming su RaiPlay: tra matrimoni, segreti di famiglia e il cameo musicale di Alessandra Amoroso

Se avete voglia di un film romantico, sappiate che su RaiPlay è disponibile Io Che Amo Solo Te, diretto da Marco Ponti, con protagonisti Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti. Oltre a un cast ricco di volti conosciuti e amati dal pubblico, è presente anche un piccolo cameo di Alessandra Amoroso. La pellicola è tratta dal libro Io Che Amo Solo Te di Luca Bianchini (il regista e l’autore sono amici fin dai tempi dell’università). La storia ruota attorno all’amore, capace di portare gioia ma anche dolore a chi lo prova. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Trama e cast del film Io Che Amo Solo Te

Cosa c’è di più bello di un sentimento così profondo e sincero come l’amore? Assolutamente nulla! il film presente nel catalogo di RaiPlay, Io Che Amo Solo Te, mostra proprio l’essenza di questo sentimento, in grado di arrecare felicità alle persone ma anche dolore. La trama del film segue Ninella, una donna di cinquant’anni da sempre innamorata di don Mimì, senza però avere mai avuto modo di sposarlo. Tuttavia, destino le riserva una sorpresa: sua figlia Chiara si fidanza con Damiano, il figlio del suo grande amore. Il matrimonio della giovane coppia diventa un evento speciale per la comunità di Polignano a Mare e offre a Ninella l’occasione di confrontarsi con il proprio passato e i sentimenti mai sopiti.

Nel cast troviamo: Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Michele Placido, Luciana Littizzetto, Maria Pia Calzone, Eva Riccobono, Eugenio Franceschini, Dario Bandiera, Enzo Salvi, Dino Abbrescia, Antonio Gerardi. Nel cast è presente anche Alessandra Amoroso, in cui fa un piccolo cameo cantando la canzone di Sergio Endrigo, Io Che Amo Solo Te, durante la scena del matrimonio della coppia. La pellicola è visibile in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Curiosità sul film e dove vederlo in streaming

Ci sono alcune curiosità che riguardano questo film. Come vi abbiamo già accennato, è diretto da Marco Ponti, è del 2015, e è tratto dal romanzo di Luca Bianchini, che ha collaborato anche alla sceneggiatura. Girato principalmente a Polignano a Mare, con scene in altre località pugliesi, il film sfrutta i paesaggi mediterranei come veri protagonisti. Il cast include anche Eva Riccobono nel ruolo di Daniela, la finta fidanzata di Orlando, fratello del protagonista Damiano. Inoltre, chi ha visto il film, ha ben presente l’abito da sposa indossato da Laura Chiatti. Perché ve lo diciamo? Perché c’è una curiosità che riguarda proprio l’abito: è stato messo all’asta per finanziare un asilo in Africa, trasformando un oggetto cinematografico in un gesto di solidarietà.

