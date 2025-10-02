Io Canto Family, Serena e mamma Venera vincono la puntata e accedono alla finale: ecco cosa è successo
Nella terza puntata del talent di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker, Serena e Mamma Venere hanno convinto pubblico e giuria
La terza puntata di Io Canto Family 2025 del 1° ottobre 2025 si apre con un emozionante confronto tra due talentuose coppie di genitori e figli. La prima coppia, Azzurra Dellavalle e sua madre Tiziana, riesce a conquistare il favore della giuria e si unisce al team di Serena Brancale. La seconda coppia, composta da Anna e il padre Massimiliano, ottiene invece il supporto di Sal Da Vinci. La giuria, formata da Noemi e Patty Pravo, ha il compito di decidere chi prosegue e chi deve lasciare la competizione. Alla fine, sono Azzurra e Tiziana a passare alla fase successiva, dove si sono esibite nella seconda parte della gara.
Io Canto Family, Serena e Mamma Venere conquistano la finale
Irene e papà Giuseppe si esibiscono nel brano "Io canto". Al termine dell’esibizione a loro viene assegnato Ermal Meta. "Ha una dizione perfetta Irene, le devo fare i complimenti", le dice Serena Brancale. I due cantano poi insieme a Ermal sulle note di "Non mi avete fatto niente". "Mi duole il fatto che il brano sia attuale. Ho avuto la sensazione di aver cantato insieme ad un arcobaleno, è qualcosa di pazzesco", ha detto Ermal.
È la volta di Serena e Mamma Venera. La donna è docente di sostegno a Catania: "La mia scuola è sita in una delle periferie difficili di Catania e spesso si è soliti marchiare i ragazzi solo per il fatto che sono cresciuti in quartieri difficili. Invece i miei ragazzi sono brillanti e hanno tanta voglia di fare", spiega la donna. Le due emozionano cantando "Se t’innamori muori" di Noemi. La giudice si complimenta con loro ed Ermal sottolinea quanto sia complicato esibirsi davanti alla cantante del brano. Serena e Mamma Venera cantano poi "Quando" di Pino Daniele insieme a Serena Brancale. Sono proprio loro a passare alla fase successiva in base al giudizio del pubblico.
La classifica finale della puntata
La puntata di Io Canto Family di ieri, 1 ottobre 2025, ha regalato emozioni e performance straordinarie, con un pubblico incollato al piccolo schermo per seguire le incredibili esibizioni dei concorrenti. Dopo una serie di sfide all’insegna del talento e della passione, la classifica finale ha visto i seguenti piazzamenti:
Al quarto posto si sono classificati Azzurra e sua madre Tiziana, una coppia che ha conquistato il cuore del pubblico con la loro intesa e capacità di emozionare, ma che non è riuscita a superare la concorrenza nelle fasi finali.
Terzi si sono piazzati Andrea e il papà Fabio, che hanno dimostrato grande affiatamento e un notevole talento, ma non sono riusciti a raggiungere il podio. Un’esibizione intensa, che li ha comunque portati a conquistare un posto tra i primi.
Al secondo posto troviamo Emily e mamma Entela, che hanno regalato un’esibizione toccante e piena di emozione, con una performance che ha quasi sorpassato quella dei vincitori, ma non abbastanza da aggiudicarsi la vittoria finale.
Infine, al primo posto trionfano Serena e la mamma Venera, una coppia che ha saputo conquistare la giuria e il pubblico con la loro sintonia e una performance impeccabile. La loro vittoria è stata salutata con grande entusiasmo, confermando il loro indiscusso talento.
