Io Canto Family, pagelle: per Ermal Meta lacrime balcaniche (8), Michelle Hunziker non sbaglia niente (7) Promossi e bocciati e top e flop della prima puntata in onda martedì 16 settembre, del talent guidato da Michelle Hunziker

Torna martedì 16 settembre in prima serata su Canale 5, Io Canto Family "un programma per famiglie, di famiglie, fatto da famiglie", lo definisce in apertura di serata la conduttrice Michelle Hunziker, che poi introduce le tante novità di questa edizione. I coach, che quest’anno sono: Giusy Ferreri, Sal da Vinci, Serena Brancale ed Ermal Meta, mentre le due nuove giudici sono nientemeno che Noemi e Patty Pravo.

A salire sul palco questa sera sono otto coppie: sei composte da mamma e figlia, una da mamma e figlio e solo una composta da papà e figlia. I concorrenti si sono esibiti prima con un brano a loro scelta, poi sono stati assegnati a un coach con cui si sono esibiti in un duetto non provato precedentemente, dunque improvvisato. A fine serata, ogni coach si è ritrovato in squadra due coppie, e a questo punto è diventato cruciale il giudizio di Patty Pravo e Noemi che, con i loro voti, hanno deciso quale delle due coppie per ogni squadra avrebbe proseguito il suo percorso.

Le coppie che si sono salvate e che rivedremo nelle prossime edizioni di Io Canto Family sono: Nina Ferrini e mamma Jessica (team Serena Brancale), Lia Forroia e mamma Nicoletta (Ermal Meta), Melissa e mamma Roberta (Giusy Ferreri) e Flavia Nardi e mamma Barbara (Sal da Vinci).

Ma come è andata questa serata? Nemmeno il tempo di iniziare che già le emozioni forti e anche qualche lacrima cominciano ad invadere lo studio: tra storie commoventi, voci notevoli e complicità di chi si vuole profondamente bene. Scopriamo le cose migliori, e quelle che ci hanno convinto di meno di questa bella serata di musica e sentimenti con le pagelle della puntata di martedì 16 settembre 2025 di Io Canto Family.

Io Canto Family, pagelle (16 settembre 2025)

Le emozioni dei concorrenti, voto: 9. Le storie e le emozioni di persone comuni che realizzano il sogno di salire a cantare sul palco, con il proprio figlio o il proprio genitore, sono la cosa più bella e più forte di questo programma. Ancora di più quando uno dei due componenti della coppia fa palesemente un gesto d’amore per aiutare l’altro a realizzare un desiderio altrimenti irrealizzabile, come nel caso della timida pasticcera Barbara che decide di cantare con la figlia Flavia per darle una possibilità e anche per esaudire non solo il suo desiderio ma anche quello della nonna che desiderava a vederla cantare in tv. O anche, a parti inverse, il gesto d’amore di Francesco che realizza il sogno giovanile di mamma Daniela. Che bello.

Noemi, voto: 8 . Noemi fa il suo esordio sulla poltrona di giudice di Io Canto Family e dimostra subito di essere una voce preziosa per la trasmissione. Naturalmente il suo giudizio tecnico, come quello della collega Patty Pravo è decisivo a fine serata, ma nel frattempo, i suoi commenti sulle esibizioni vanno molto oltre, trovando per ogni coppia qualcosa di non scontato, o addirittura qualcosa da condividere, come con Lia e la sua mamma che raccontano di dormire insieme nel lettone dopo tanto tempo che sono state separate, e lei confessa che durante un Sanremo, quando era particolarmente nervosa, chiamò la madre per dormire con lei, perché era l’unica persona che avrebbe potuta calmarla. Ottima scelta.

Ermal Meta, voto: 8. E la seconda ottima scelta, in questa edizione nuova e rinnovata di Io Canto Family è quella di Ermal Meta. Anche per lui vale il discorso di Noemi perché, ogni volta che interviene non dice mai cose banali, scontate o fine a se stesse, arrivando sempre in profondità di quello che sta succedendo. Ci è piaciuto particolarmente quando ha confessato a Michelle Hunziker, dopo pochi minuti dall’avvio del programma e con gli occhi già lucidi: "Dietro le quinte Serena (Brancale ndr) mi ha chiesto: ‘tu con le lacrime come fai?’ Io ho risposto: ‘ma io sono balcanico, contengo’…E invece proprio no". E per fortuna!

Michelle Hunziker voto: 7. Buona la prima per Michelle Hunziker che tra famiglie, storie agrodolci, mamme, papà, bambini e ragazzini, ci sta che è una bellezza. Si emoziona, si diverte, canta, applaude, si commuove, condivide, empatizza, accoglie, incoraggia, si entusiasma, detta i ritmi e insomma, dirige le operazioni con parecchio calore e il giusto ritmo, in un programma che sembra davvero totalmente nelle sue corde.

Patty Pravo, voto: 6. Ovviamente, parlando di una signora della canzone italiana diamo per scontato che pensiamo che già la sua sola presenza sia preziosissima per un programma in cui salgono sul palco bambini, ragazzini e persone comuni. Però, sinceramente, ci aspettiamo, e ci auguriamo, nelle prossime puntate, di sentirla intervenire un po’ di più perchè questa sera, sicuramente anche per motivi di tempo, lo spazio che si è presa è stato davvero poco. E questo è un peccato perchè tutto il pubblico sa di quale acutezza è capace Patty Pravo e non vede l’ora che la sfoderi.

