Michelle Hunziker risponde ad Antonella Clerici. Se quest’ultima ha arruolato Rocco Hunt e Nek come giudici della prossima edizione di The Voice, la conduttrice svizzera si prende un’altra star della musica italiana per Io Canto Family, il suo talent dedicato alle famiglie con la passione per il canto. Ecco di chi si tratta.

Io Canto Family, Kekko Silvestre con Michelle Hunziker

Secondo quanto svelato da Candela su Chi, sarà Kekko Silvestre il nuovo giudice di Io Canto Family. Il frontman dei Modà, reduce da una sfortunata partecipazione al Festival di Sanremo 2025 – compromessa da un infortunio alle costole in seguito a una caduta dalle scale – siederà al tavolo dei giurati per valutare i concorrenti dello show di Canale 5. Per lui è la prima volta nel cast di uno show televisivo e l’occasione arriva pochi mesi dopo il concerto sold out a San Siro, uno degli eventi musicali di maggior successo dell’estate 2025.

Kekko e il ritorno: dalla depressione alla TV

L’approdo in tv segna un nuovo inizio per Silvestre, dopo aver affrontato nel 2021 una profonda crisi depressiva che lo aveva spinto a fermarsi con la musica. A sostenerlo in quel periodo difficile sono stati la moglie e l’amica Maria De Filippi, a cui è legato da una grande amicizia. "Il 29 aprile 2021 mi sono svegliato e non riuscivo a piegare le gambe – ha raccontato il cantante piemontese – Pensavo fosse un’influenza ma dopo dieci giorni a letto ho temuto che potesse essere una malattia degenerativa. Mi ha visitato un neurologo e mi ha diagnosticato la depressione, un male oscuro che non si fa vedere e vive dentro di te".

Io Canto Family: quando inizia e chi sono i giurati

Io Canto Family è lo spin-off di Io Canto, e nel 2024 è andato in onda dal 20 maggio al 12 giugno con risultati soddisfacenti. Per il 2025 Mediaset ha confermato Michelle Hunziker alla conduzione, mentre non sono ancora noti i nomi dei vip che affiancheranno Kekko Silvestre in giuria. Nella passata edizione, la line-up includeva Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi. Lo show dovrebbe tornare nei primi mesi del 2026.

L’ipotesi Noemi (soffiata ad Antonella Clerici)

Tra i nomi in circolazione per la giuria c’è anche Noemi. Fino a poco tempo fa, la cantante romana era data in trattative per The Voice su Rai 1, ma la scelta è poi ricaduta su Rocco Hunt e Nek per sostituire Gigi D’Alessio (passato in esclusiva a Mediaset). Candela rivela che ora Noemi è entrata nel mirino di Mediaset per lo stesso ruolo nel programma condotto da Michelle Hunziker.

