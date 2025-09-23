Io Canto Family, arriva lo stop di Mediaset: ecco perché stasera Michel Hunziker non va in onda
A quanto pare, il talent musicale condotto da Michelle cambierà la serata di messa in onda, prendendo il posto dell'amatissima serie tv "Buongiorno, mamma!". Ecco i dettagli.
È una settimana movimentata per i palinsesti Mediaset. Il talent show targato Michelle Hunziker, Io Canto Family, ha infatti esordito martedì scorso con una performance un po’ sottotono: poco più di 2 milioni di spettatori e uno share fermo al 15,2%. Non esattamente il biglietto da visita che ci si aspettava, per il ritorno della conduttrice svizzera sulla rete ammiraglia. Così, dalle parti di Cologno Monzese avrebbero deciso di tentare il colpo. Cambiando in corsa il palinsesto e scomodando anche l’amatissima serie con Raoul Bova, Buongiorno, mamma! Ecco qui sotto tutti i dettagli.
Io Canto Family stasera 23 settembre non va in onda: tocca a Buongiorno mamma 3
Il Biscione corre ai ripari, stravolgendo il palinsesto del prime time con uno ‘scambio al vertice’ inatteso. Stando infatti alle anticipazioni diffuse dal portale Bubinoblog, la seconda puntata di Io Canto Family non andrà più in onda stasera, martedì 23 settembre, ma verrà spostata di 24 ore e sarà trasmessa al mercoledì. Mediaset punta quindi su una piccola rivoluzione strategica: lasciare la Hunziker ‘libera’ dalla concorrenza spietata del Commissario Montalbano, che con le sue repliche su Rai1 continua a fare numeri da capogiro.
Lo spostamento di Io Canto innesca però una reazione a catena, dato che Buongiorno, mamma 3!, la fiction con Raoul Bova, dovrà fare le valigie e traslocare a sua volta dal mercoledì al martedì sera. Anche qui l’obiettivo è chiaro: dare una chance in più sia alla fiction che al talent, entrambi reduci da una partenza un po’ ‘ingessata’. La terza stagione del family drama con Bova, partita mercoledì scorso, si è infatti fermata a 2 milioni e 135mila spettatori, con uno share del 14,7%. Buoni risultati, ma forse non all’altezza di quanto ci si attendeva alla vigilia.
La sfida degli ascolti: Michelle Hunziker e Raoul Bova in cerca del rilancio
Resta da vedere se questa mossa in extremis riuscirà a risollevare le sorti dei due programmi. Il pubblico di Canale 5 potrebbe premiare l’azzardo di Mediaset, ma c’è comunque il rischio che la fiction Rai tratta dai romanzi di Camilleri finisca per affossare anche la serie di Raoul Bova. La partita resta dunque aperta, mentre le scelte del Biscione suonano come una vera chiamata alle armi per conquistare il pubblico del prime time. Hunziker e Bova, ciascuno con il proprio pubblico di affezionati, si preparano a rimettersi in gioco in serate inedite che potrebbero regalare sorprese o, al contrario, confermare queste prime difficoltà di inizio stagione. E, come sempre accade in televisione, saranno soltanto i dati auditel a darci il verdetto finale.
