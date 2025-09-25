Trova nel Magazine
Io Canto Family, Michelle Hunziker si commuove per la storia della mamma di Nicole: "Felice di questo scioglimento di nodi"

Mamma e figlia emozionano tutto lo studio dello show di Canale 5 con una storia di amore e ripartenza: cosa è successo

Valentina Di Nino

Valentina Di Nino

Giornalista

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Anche nella puntata di mercoledì 22 settembre di Io Canto Family non mancano, non solo le magnifiche esibizioni, ma soprattutto le storie emozionanti dei concorrenti. Una, in particolare, mette a dura prova i condotti lacrimali di tutti i presenti in studio ed emozione particolarmente e visibilmente, la conduttrice Michelle Hunziker.

La storia di Nicole e mamma Arianna: lacrimucce per Michelle Hunziker e tutto lo studio

Il momento lacrimuccia per Michelle Hunziker e tutti i presenti in studio scatta quando arrivano Nicole Catalano e sua mamma Arianna, che ha una storia molto particolare legata alla sua passione per il canto. Una passione che ha sempre avuto, sin da piccola. Racconta mamma Arianna, che la prima volta che è salita su un palco a Jesolo era una bambina e ha immediatamente capito che per lei cantare era qualcosa di speciale. Da ragazza ha inseguito i suoi sogni e ha iniziato a cantare per i locali della sua zona, finché la cosa che la rendeva più felice è diventata fonte di una enorme sofferenza. "Un giorno i miei genitori sono venuti ad una serata in cui mi esibivo in un locale. E tornando a casa hanno avuto un incidente", racconta la donna, con voce spezzata.

"E’ incredibile come nella vita ci accadano cose all’improvviso che ci segnano profondamente", commenta Michelle Hunziker, che poi spiega meglio: "Tu ti sei sentita in qualche modo responsabile di quell’incidente?"

"Sì, perché erano usciti per venire a sentirmi cantare e tornando indietro è successo quello che è successo. Tornavano a casa dal locale dove mi esibivo a Jesolo, la sera tardi. L’incidente è stato molto brutto e abbiamo passato mesi molto difficili. Io mi sentivo talmente in colpa che non riuscivo più nemmeno a prendere in mano un microfono, perchè tutto quello che riguardava il canto mi riportava a quel momento". E aggiunge: "Ho perso la passione, ma non solo. Ero sprofondata anche in un senso di malinconia, tristezza" "Come hai fatto a superare questa cosa?" chiede la conduttrice."Grazie a Nicole. Ho visto che lei aveva la mia stessa passione e mentre vedevo che lei provava le stesse cose che provavo io cantando, mi si è riacceso dentro questo amore", spiega la donna con la voce spezzata e gli occhi lucidi, mentre la bambina la ascolta seduta accanto a lei sorridendole teneramente per poi avvicinarsi e abbracciarla. La conduttrice a questo punto deve abbassare lo sguardo per ricacciare indietro le lacrimucce affiorate, ma la telecamera coglie i suoi occhi umidi.

La situazione "peggiora", quando la bambina aggiunge:"Alla mamma si era spenta la fiamma che aveva quando cantava", racconta la bambina. "Io la osservavo di nascosto e vedevo che c’era qualcosa dentro di lei. Le ho detto: ‘mamma su, non è questo a poterti fermare, vai avanti perché la vita è bella e cantare è la cosa più bella che c’è".

"Noi siamo non felici, di più, a essere qui, davanti a tutto questo scioglimento di nodi: solo l’amore di Nicole e dei tuoi genitori potranno guarirti finalmente da questa cosa.", conclude Hunzikler visibilmente emozionata. Poi mamma e figlia cantano "La cura per me" di Giorgia, e gli occhi sono più lucidi che mai.

