Io Canto Family, colpo di scena finale: chi è stato eliminato (a sorpresa) a un passo dalla semifinale
Il voto del pubblico in sala ribalta la decisione di Noemi e Patty Pravo: cosa è successo nella puntata di mercoledì 8 ottobre dello show guidato da Michelle Hunziker
Quarto appuntamento, mercoledì 8 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5, con Io Canto Family, il programma che mette in mostra e in gara il talento musicale e canterino di coppie formate da un genitore e un figlio.
A oltre la metà del percorso di questa nuova edizione, la trasmissione guidata da Michelle Hunziker cambia la formula, e alla fine della serata di emozioni e spettacolo, ben due coppie tornano a casa, mentre in tre approdano alla semifinale.
Io Canto Family, cosa è successo nella puntata di ieri (8 ottobre 2025)
I concorrenti che si sono sfidati in questa puntata, lo hanno fatto in modo diretto, squadra contro squadra. Il primo il team era quello capitanato dai coach Serena Brancale ed Ermal Meta, il secondo invece, vedeva alla guida la super coppia formata da Sal Da Vinci e Giusy Ferreri.
Le dieci coppie di concorrenti si sono affrontate in scontri diretti. Cinque coppie hanno conquistato subito l’accesso alla puntata della prossima settimana, mentre le altre cinque sono finite al ballottaggio. Un ballottaggio che ha deciso i destino dei concorrenti salvando tre coppie e mandandone definitivamente a casa due.
A decidere del destino dei concorrenti, sono state prima Patty Pravo e Noemi, sui cui voti è stata formata una classifica provvisoria, ma successivamente a pronunciarsi e ad emettere il verdetto finale, è intervenuto il pubblico in sala, che ha cambiato le carte in tavola, con un clamoroso colpo di scena.
Alla fine della puntata di mercoledì 8 ottobre 2025, la giuria composta dalle due cantanti aveva votato, creando una classifica che vedeva al primo posto Alice e papà Gianvito, seguite da Emily e mamma Entela. Terzi Samuele e mamma Maria, quarte Azzurra e mamma Tiziana e, a chiudere, Melissa e mamma Roberta
Subito dopo questo primo verdetto, Michelle Hunziker lancia il voto popolare e il pubblico presente nello studio televisivo può esprimersi decidendo di cambiare sostanzialmente la classifica e, con un colpo di scena finale, eliminando una delle coppie che erano state più premiate dalle giurate Noemi e Patty Pravo. A sorpresa infatti, Emily e mamma Entela precipitano dal secondo al quarto posto e devono dunque abbandonare il programma a un passo dalla semifinale, insieme alla coppia classificatasi in quinta posizione, ovvero Melissa Nasty e mamma Roberta.
Il prossimo appuntamento con Io Canto Family è previsto per giovedì 16 ottobre, quando le coppie rimaste in gara nel programma guidato da Michelle Hunziker si giocheranno l’accesso alla finale, e quindi la possibilità di gareggiare nell’ultima puntata per conquistare vittoria e montepremi.
