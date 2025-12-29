Su Netflix il capolavoro fantascientifico di Nolan lascia sgomenti: potrebbe veramente accadere
Il film è figlio di patto rigoroso tra il regista britannico e il fisico Thorne: no a scorciatoie narrative. Trama, spiegazione e dove hanno girato Interstellar
Interstellar (2014) è uno dei film più ambiziosi e amati di Christopher Nolan, capace di unire spettacolo, emozione e divulgazione scientifica. Ambientato in un futuro prossimo in cui la Terra è ormai al collasso, il film segue Cooper, ex pilota e ingegnere, che accetta una missione spaziale disperata: attraversare un wormhole per trovare un nuovo pianeta abitabile e garantire un futuro all’umanità. Tra relatività, buchi neri e paradossi temporali, Interstellar è soprattutto una storia sul legame tra un padre e una figlia, dove il tempo diventa il vero antagonista.
Abbiamo raccolto le curiosità più succulente in questo breve video (dopo soli 30 secondi di pubblicità)!
L’edizione home video Steelbook 4K UHD
Per gli appassionati, Interstellar è disponibile anche in una prestigiosa edizione Steelbook 4K UHD, pensata per valorizzare al massimo la visione domestica. Il disco offre una qualità video straordinaria e un comparto audio potente, ideale per le sequenze spaziali e la celebre colonna sonora di Hans Zimmer. Non mancano contenuti extra dedicati alla lavorazione del film e all’approccio scientifico scelto da Nolan.
Dove vederlo in streaming
Oltre al supporto fisico, Interstellar è disponibile anche in streaming su Netflix con il piano HD. Il film si trova inoltre a noleggio o in acquisto su Netlfix, Tim Vision, RakutenTV, Amazon Prime Video, Apple TV e Google TV, con la possibilità di vederlo in alta definizione e in lingua originale con sottotitoli. Un’occasione perfetta per riscoprire un film che, a distanza di anni, continua a far discutere e affascinare.
