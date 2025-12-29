Su Netflix il capolavoro fantascientifico di Nolan lascia sgomenti: potrebbe veramente accadere Il film è figlio di patto rigoroso tra il regista britannico e il fisico Thorne: no a scorciatoie narrative. Trama, spiegazione e dove hanno girato Interstellar

Interstellar (2014) è uno dei film più ambiziosi e amati di Christopher Nolan, capace di unire spettacolo, emozione e divulgazione scientifica. Ambientato in un futuro prossimo in cui la Terra è ormai al collasso, il film segue Cooper, ex pilota e ingegnere, che accetta una missione spaziale disperata: attraversare un wormhole per trovare un nuovo pianeta abitabile e garantire un futuro all’umanità. Tra relatività, buchi neri e paradossi temporali, Interstellar è soprattutto una storia sul legame tra un padre e una figlia, dove il tempo diventa il vero antagonista.

L’edizione home video Steelbook 4K UHD

Per gli appassionati, Interstellar è disponibile anche in una prestigiosa edizione Steelbook 4K UHD, pensata per valorizzare al massimo la visione domestica. Il disco offre una qualità video straordinaria e un comparto audio potente, ideale per le sequenze spaziali e la celebre colonna sonora di Hans Zimmer. Non mancano contenuti extra dedicati alla lavorazione del film e all’approccio scientifico scelto da Nolan.

Dove vederlo in streaming

Oltre al supporto fisico, Interstellar è disponibile anche in streaming su Netflix con il piano HD. Il film si trova inoltre a noleggio o in acquisto su Netlfix, Tim Vision, RakutenTV, Amazon Prime Video, Apple TV e Google TV, con la possibilità di vederlo in alta definizione e in lingua originale con sottotitoli. Un’occasione perfetta per riscoprire un film che, a distanza di anni, continua a far discutere e affascinare.

