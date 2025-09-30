Inter-Slavia Praga oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: canale, orario e le polemiche nerazzurre
Nella seconda giornata di Champions League 2025/26 gli uomini di Chivu affrontano a San Siro lo Slavia Praga: Sky o Prime, come seguire la partita
Il grande calcio europeo è tornato e stasera si torna in campo per la seconda giornata di Champions League 2025/26. Oggi martedì 30 settembre 2025 tocca all’Inter, impegnata a San Siro contro lo Slavia Praga. Scopriamo dove vedere la partita in diretta tv e streaming.
Inter-Slavia Praga: la seconda giornata di Champions League
È ufficialmente ripartita la stagione del grande calcio europea e l’Inter, dopo l’esordio vincente di Amsterdam contro l’Ajax, oggi martedì 30 settembre 2025 scende in campo per la seconda giornata di Champions League 2025/26. I nerazzurri arrivano dal trionfo in Serie A in trasferta contro il Cagliari e mirano a portarsi subito a bottino pieno in Europa. A San Siro gli uomini di Cristian Chivu affrontano i cechi dello Slavia Praga, avversario non proibitivo ma ancora imbattuto in campionato e che ha strappato un punto al debutto in Champions contro il Bodø/Glimt. Fischio d’inizio al Meazza fissato per le ore 21:00.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Per quanto riguarda le probabili formazioni dopo il turnover di campionato tra i pali tornerà Sommer, al centro della difesa Acerbi. Chivu si affiderà nuovamente alla coppia Thuram–Lautaro in avanti, mentre sugli esterni torneranno Dumfries e Dimarco. Proprio il terzino nerazzurro, intervistato alla vigilia della sfida, non è andato tanto per il sottile nel parlare del suo gran momento di forma, puntando il dito direttamente contro l’ex allenatore Simone Inzaghi: "Mi sono sempre allenato al 100%. Giocando più spesso 90 minuti cresci di più di condizione piuttosto che uscire sempre dopo un’ora…".
Champions League 2025/26: dove vedere Inter-Slavia Praga in diretta tv e streaming (martedì 30 settembre 2025)
La partita di Champions League – Inter-Slavia Praga sarà in esclusiva su Sky. Il match della seconda giornata della massima competizione europea sarà dunque visibile su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Streaming live disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma Sky Go e NOW. Telecronaca affidata a Fabio Caressa con il commento tecnico di Beppe Bergomi.
21:00 Inter – Slavia Praga | Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sport 252
Potrebbe interessarti anche
Inter-Sassuolo oggi in diretta, dove vedere il match di Serie A in Tv e streaming: canale e orario
Nella quarta giornata del campionato di Serie A 2025/26 stasera i nerazzurri di Chiv...
Napoli-Manchester City oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: canale, orario e l’altro big-match di Champions League
Stasera il Napoli debutta in Champions League contro il Manchester City di Guardiola...
Napoli-Pisa, stasera in Tv: chi la trasmette, la doppia diretta e dove vederla in streaming
La quarta giornata del campionato di Serie A 2025/26 si chiude con il posticipo del ...
Verona-Juventus oggi in diretta Tv e streaming: dove vederla, canale e orario
Nella quarta giornata del campionato di Serie A 2025/26 stasera i bianconeri di Tudo...
Udinese-Milan oggi in diretta, dove vedere la Serie A in Tv e streaming: canale e orario
Nella quarta giornata del campionato di Serie A 2025/26 stasera i bianconeri di Runj...
Inter-Ajax oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: canale, orario e l’altro big-match in chiaro
Stasera i nerazzurri di Chivu debuttano in Champions League contro gli olandesi: fis...
Newcastle-Barcellona oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: canale e orario del big-match di Champions League
Stasera i blaugrana (senza Lamine Yamal) fanno visita ai magpies per la prima giorna...
Aston Villa-Bologna oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: canale, orario e l’altro big-match in chiaro
Oggi giovedì 25 settembre 2025 i rossoblù di Italiano debuttano in Europa League con...