Inter-Slavia Praga oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: canale, orario e le polemiche nerazzurre

Nella seconda giornata di Champions League 2025/26 gli uomini di Chivu affrontano a San Siro lo Slavia Praga: Sky o Prime, come seguire la partita

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il grande calcio europeo è tornato e stasera si torna in campo per la seconda giornata di Champions League 2025/26. Oggi martedì 30 settembre 2025 tocca all’Inter, impegnata a San Siro contro lo Slavia Praga. Scopriamo dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Inter-Slavia Praga: la seconda giornata di Champions League

È ufficialmente ripartita la stagione del grande calcio europea e l’Inter, dopo l’esordio vincente di Amsterdam contro l’Ajax, oggi martedì 30 settembre 2025 scende in campo per la seconda giornata di Champions League 2025/26. I nerazzurri arrivano dal trionfo in Serie A in trasferta contro il Cagliari e mirano a portarsi subito a bottino pieno in Europa. A San Siro gli uomini di Cristian Chivu affrontano i cechi dello Slavia Praga, avversario non proibitivo ma ancora imbattuto in campionato e che ha strappato un punto al debutto in Champions contro il Bodø/Glimt. Fischio d’inizio al Meazza fissato per le ore 21:00.

Per quanto riguarda le probabili formazioni dopo il turnover di campionato tra i pali tornerà Sommer, al centro della difesa Acerbi. Chivu si affiderà nuovamente alla coppia ThuramLautaro in avanti, mentre sugli esterni torneranno Dumfries e Dimarco. Proprio il terzino nerazzurro, intervistato alla vigilia della sfida, non è andato tanto per il sottile nel parlare del suo gran momento di forma, puntando il dito direttamente contro l’ex allenatore Simone Inzaghi: "Mi sono sempre allenato al 100%. Giocando più spesso 90 minuti cresci di più di condizione piuttosto che uscire sempre dopo un’ora…".

Champions League 2025/26: dove vedere Inter-Slavia Praga in diretta tv e streaming (martedì 30 settembre 2025)

La partita di Champions League – Inter-Slavia Praga sarà in esclusiva su Sky. Il match della seconda giornata della massima competizione europea sarà dunque visibile su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Streaming live disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma Sky Go e NOW. Telecronaca affidata a Fabio Caressa con il commento tecnico di Beppe Bergomi.

21:00 InterSlavia Praga | Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sport 252

Programmi

