Inter-Sassuolo oggi in diretta, dove vedere il match di Serie A in Tv e streaming: canale e orario Nella quarta giornata del campionato di Serie A 2025/26 stasera i nerazzurri di Chivu ospitano gli emiliani a San Siro: tutte le info sulla partita

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Cala il sipario sulla domenica di Serie A 2025/26 con il posticipo Inter-Sassuolo. Oggi domenica 21 settembre 2025, infatti, i nerazzurri ospitano gli emiliani a San Siro nella gara valevole per la quarta giornata di campionato. Scopriamo dove vedere la partita in diretta in tv e in streaming.

Inter-Sassuolo: data e orario fischio d’inizio della quarta giornata di Serie A 2025/26

Archiviata la settimana delle coppe europee è ripartita la Serie A 2025/26 e questa sera tutti gli occhi saranno puntati sul prato di San Siro, dove si affronteranno Inter e Sassuolo. La sfida del Meazza chiuderà questa domenica della quarta giornata di campionato (in attesa del posticipo di Napoli, ultimo match di questo turno) e assegnerà tre punti già fondamentali per il cammino di entrambe le squadre, ferme a una sola vittoria. Fischio d’inizio fissato per le ore 20:45.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo un inizio di stagione non del tutto esaltante, segnato dalla sconfitta nel derby d’Italia con la Juventus, l’Inter ha trovato la quadra in settimana e giunge alla sfida con il Sassuolo galvanizzata dal successo in Champions League in trasferta contro l’Ajax, arrivato nel segno di Marcos Thuram. Per quanto riguarda le probabili formazioni il bomber francese potrebbe ritrovare al suo fianco capitan Lautaro Martinez, le cui condizioni andranno ancora monitorate (Bonny e Pio Esposito rimangono pronti). Dall’altra parte Fabio Grosso risponderà all’undici di Cristian Chivu affidandosi nuovamente al tridente formato da Berardi, Laurienté e l’ex di turno Pinamonti.

Dove vedere Inter-Sassuolo in diretta in tv e in streaming

La partita valevole per la 4a giornata della Serie A 2025/26 tra Inter-Sassuolo sarà visibile in esclusiva su DAZN. Tutti gli abbonati alla piattaforma potranno vedere il match in diretta tramite l’app ufficiale DAZN, scaricabile su smart, Amazon Firestick, Google Chromecast, TimVision Box, PlayStation o Xbox. Match in streaming disponibile anche su dispositivi mobili. Per gli abbonati a Sky e DAZN sarà invece necessario attivare Zona DAZN e la sfida tra nerazzurri ed emiliani sarà trasmessa su DAZN 1 (canale 214 di Sky). Fischio d’inizio alle ore 20:045 e telecronaca affidata a Edoardo Testoni con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni, ex tecnico dell’Inter dal 2011 al 2013.

Potrebbe interessarti anche