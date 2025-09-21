Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Inter-Sassuolo oggi in diretta, dove vedere il match di Serie A in Tv e streaming: canale e orario

Nella quarta giornata del campionato di Serie A 2025/26 stasera i nerazzurri di Chivu ospitano gli emiliani a San Siro: tutte le info sulla partita

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Cala il sipario sulla domenica di Serie A 2025/26 con il posticipo Inter-Sassuolo. Oggi domenica 21 settembre 2025, infatti, i nerazzurri ospitano gli emiliani a San Siro nella gara valevole per la quarta giornata di campionato. Scopriamo dove vedere la partita in diretta in tv e in streaming.

Inter-Sassuolo: data e orario fischio d’inizio della quarta giornata di Serie A 2025/26

Archiviata la settimana delle coppe europee è ripartita la Serie A 2025/26 e questa sera tutti gli occhi saranno puntati sul prato di San Siro, dove si affronteranno Inter e Sassuolo. La sfida del Meazza chiuderà questa domenica della quarta giornata di campionato (in attesa del posticipo di Napoli, ultimo match di questo turno) e assegnerà tre punti già fondamentali per il cammino di entrambe le squadre, ferme a una sola vittoria. Fischio d’inizio fissato per le ore 20:45.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Dopo un inizio di stagione non del tutto esaltante, segnato dalla sconfitta nel derby d’Italia con la Juventus, l’Inter ha trovato la quadra in settimana e giunge alla sfida con il Sassuolo galvanizzata dal successo in Champions League in trasferta contro l’Ajax, arrivato nel segno di Marcos Thuram. Per quanto riguarda le probabili formazioni il bomber francese potrebbe ritrovare al suo fianco capitan Lautaro Martinez, le cui condizioni andranno ancora monitorate (Bonny e Pio Esposito rimangono pronti). Dall’altra parte Fabio Grosso risponderà all’undici di Cristian Chivu affidandosi nuovamente al tridente formato da Berardi, Laurienté e l’ex di turno Pinamonti.

Dove vedere Inter-Sassuolo in diretta in tv e in streaming

La partita valevole per la 4a giornata della Serie A 2025/26 tra Inter-Sassuolo sarà visibile in esclusiva su DAZN. Tutti gli abbonati alla piattaforma potranno vedere il match in diretta tramite l’app ufficiale DAZN, scaricabile su smart, Amazon Firestick, Google Chromecast, TimVision Box, PlayStation o Xbox. Match in streaming disponibile anche su dispositivi mobili. Per gli abbonati a Sky e DAZN sarà invece necessario attivare Zona DAZN e la sfida tra nerazzurri ed emiliani sarà trasmessa su DAZN 1 (canale 214 di Sky). Fischio d’inizio alle ore 20:045 e telecronaca affidata a Edoardo Testoni con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni, ex tecnico dell’Inter dal 2011 al 2013.

Potrebbe interessarti anche

Serie A 2025/26

Verona-Juventus oggi in diretta Tv e streaming: dove vederla, canale e orario

Nella quarta giornata del campionato di Serie A 2025/26 stasera i bianconeri di Tudo...
Serie A 2025/26

Udinese-Milan oggi in diretta, dove vedere la Serie A in Tv e streaming: canale e orario

Nella quarta giornata del campionato di Serie A 2025/26 stasera i bianconeri di Runj...
Inter-Olympiacos oggi in diretta TV dove vederla in chiaro (gratis) e streaming

Inter-Olympiacos oggi in diretta TV: dove vederla in chiaro (gratis) e streaming

Sabato 16 agosto 2025 allo Stadio San Nicola di Bari, l’Inter di Chivu chiude il pre...
Marcos Thuram

Inter-Ajax oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: canale, orario e l’altro big-match in chiaro

Stasera i nerazzurri di Chivu debuttano in Champions League contro gli olandesi: fis...
napoli-manchester city dove vederla oggi tv

Napoli-Manchester City oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: canale, orario e l’altro big-match di Champions League

Stasera il Napoli debutta in Champions League contro il Manchester City di Guardiola...
Juventus-Atalanta oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming canale e ultime news

Juventus-Atalanta oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: canale, orario, ultime news

Sabato 16 agosto 2025 allo Stadio Gewiss, Atalanta e Juve si sfidano nel trofeo Bort...
Newcastle - Barcellona

Newcastle-Barcellona oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: canale e orario del big-match di Champions League

Stasera i blaugrana (senza Lamine Yamal) fanno visita ai magpies per la prima giorna...
Palermo-Bari dove vederla stasera in diretta tv o in streaming

Palermo-Bari Serie B, dove vederla stasera in diretta tv o in streaming: orario, canali e probabili formazioni

Il match clou della quarta giornata del campionato cadetto si preannuncia carico di ...
Lazio-Roma stasera in diretta tv o in streaming

Lazio-Roma, dove vederla stasera in tv o in diretta streaming: derby ad alta tensione, la Capitale trema

All’Olimpico per il lunch match della quarta giornata di Serie A derby che conta tan...

Personaggi

Gabry Ponte

Gabry Ponte
Antonella Mosetti

Antonella Mosetti
Bruno Pizzul

Bruno Pizzul
La conduttrice Eleonora Pedron

Eleonora Pedron

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963