Inter-Roma, oggi in diretta TV: dove vederla, orario, streaming e la grande speranza di Cristian Chivu Stasera - domenica 5 aprile - c'è il big-match Inter-Roma in diretta TV: ecco chi trasmette in diretta la sfida di Pasqua allo stadio San Siro.

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La 31ª giornata di Serie A oggi – domenica 5 aprile 2026 – propone uno dei match più attesi della stagione: il big-match di Pasqua Inter-Roma allo stadio San Siro. La sfida tra Cristian Chivu e Gian Piero Gasperini promette spettacolo, gol e colpi di scena. Entrambe le squadre cercano punti fondamentali: i nerazzurri per consolidare la vetta, i giallorossi per restare in corsa per la Champions. Ecco tutto quello che serve sapere per seguire la partita in Tv e streaming.

Dove vedere Inter-Roma oggi in TV (5 aprile): canale, orario e streaming

Stasera Inter-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Gli abbonati Sky che hanno attivato l’opzione DAZN potranno seguire la gara sul canale dedicato ZONA DAZN (214). Per tutti gli altri, la partita è disponibile tramite app e sito DAZN su smart TV, PC, smartphone e tablet. La telecronaca sarà affidata alla coppia Mastroianni-Marcolin. Il prepartita prenderà il via alle ore 19.30 con il programma Fuoriclasse, guidato da Diletta Leotta.

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Data e ora: domenica 5 aprile 2026, ore 20:45

domenica 5 aprile 2026, ore 20:45 Diretta TV: DAZN, anche su Sky ZONA DAZN (214)

DAZN, anche su Sky ZONA DAZN (214) Streaming: app DAZN su smart TV, PC, smartphone e tablet

app DAZN su smart TV, PC, smartphone e tablet Pre-partita: disponibile su DAZN a partire dalle 20:30

Inter-Roma, le ultime news

L’Inter guida la classifica con 69 punti, ma attraversa un periodo complicato: 3 gare senza vittorie (1-1 con Atalanta, 1-1 con Fiorentina, sconfitta contro il Bologna). Cristian Chivu ha una grande speranza, che riguarda il ritorno in campo di Lautaro Martinez: Dopo oltre un mese e mezzo ai box a causa di un problema muscolarea febbraio, il capitano è pronto a tornare in campo dal 1′ ((l’alternativa è Pio Esposito). Lo scudetto resta ampiamente alla portata dei nerazzurri, che però devono assolutamente ritrovare continuità per evitare di piombare in un vortice pericoloso.

La Roma di Gasperini è sesta con 54 punti e in piena volata Champions League, appaiata alla Juventus e a 3 lunghezze dal quarto posto. I giallorossi vengono da una vittoria sul Lecce ma devono fare i conti con un’infermeria piena: fuori Dovbyk, Dybala, Ferguson, Koné e Wesley, con possibile rientro di Soulé. La squadra punta a rientrare in zona Champions conquistando la seconda vittoria consecutiva dopo l’1-0 contro il Lecce, arrivato dopo due sconfitte consecutive in trasferta (Genoa e Como)

Probabili formazioni Inter-Roma

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito P.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Malen

Inter-Roma è la sfida con più gol nella storia della Serie A: 533 reti in 185 incontri, con una media di quasi 3 gol a partita. Negli ultimi 10 precedenti in campionato, l’Inter ha vinto 8 volte, la Roma 2, mentre l’ultimo pareggio risale al 2021. Per l’Inter, la sfida di stasera equivale quasi a un match-point Scudetto: battento la Roma, e in caso di pareggio nel big-match di domani tra Napoli e Milan, i nerazzurri volerebbero a +8 dalla seconda con 7 partite da giocare.

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