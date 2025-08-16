Inter-Olympiacos oggi in diretta TV: dove vederla in chiaro (gratis) e streaming Sabato 16 agosto 2025 allo Stadio San Nicola di Bari, l’Inter di Chivu chiude il precampionato contro la squadra greca: diretta su DAZN e in chiaro su NOVE.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

Sabato 16 agosto 2025, alle ore 20:30, l’Inter di Cristian Chivu chiude il precampionato affrontando i greci dell’Olympiacos allo Stadio San Nicola di Bari. Dopo le vittorie contro Inter U23 e Monaco e il pareggio col Monza (2-2), questo test-match rappresenta l’ultimo banco di prova internazionale prima dell’inizio della Serie A 2025/26. I nerazzurri, infatti, debutteranno in campionato contro il Torino il prossimo 25 agosto a San Siro. I greci, tra le formazioni favorite alla vittoria della Souper Ligka Ellada, sono reduci dall’amichevole persa contro il Napoli a Castel di Sangro (2-1).

Dove vedere Inter-Olympiacos in TV in chiaro sul Nove e in streaming

La partita tra Inter e Olympiacos sarà visibile in diretta sia per gli abbonati su DAZN, tramite smart TV, PC, smartphone, tablet o dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, sia in chiaro sul canale NOVE del digitale terrestre. Per chi non potesse seguirla in tempo reale, il match sarà disponibile in differita su Inter TV a partire dalle ore 24, permettendo così a tutti i tifosi di non perdere nemmeno un momento dell’ultima amichevole estiva dei nerazzurri.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Diretta TV Inter-Olimpiacos: DAZN (abbonati) e NOVE (digitale terrestre, numero 9)

DAZN (abbonati) e NOVE (digitale terrestre, numero 9) Streaming: app DAZN su PC, smartphone, tablet e smart TV; dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast; sito NOVE in chiaro

app DAZN su PC, smartphone, tablet e smart TV; dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast; sito NOVE in chiaro Differita: Inter TV dalle ore 24

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

Olympiacos (4-2-3-1): Tzolakis; Costinha, Retsos, Kalogeropoulos, Onyemaechi; Hezze, Mouzakitis; Martins, Chiquinho, Cabella; El Kaabi. All. Mendilibar

L’Inter schiererà il gruppo quasi al completo: tornano Bisseck, Zielinski, Calhanoglu e Dumfries, mentre Palacios è in uscita e Frattesi rientra dall’operazione per un’ernia inguinale.

Inter tra campionato e mercato

Questa amichevole rappresenta un test internazionale di alto livello, visto che l’Olympiacos è una squadra che partecipa alla Champions League e offrirà all’Inter un banco di prova competitivo in vista del debutto di Serie A contro il Torino. Allo stesso tempo, la partita permetterà a mister Cristian Chivu di valutare l’intero organico in chiave mercato. Il match, infatti, potrà dare indicazioni sugli ultimi sviluppi della campagna acquisti, con i nerazzurri che sono ancora operativi sia in entrata che in uscita. Restano aperte (ma con quotazioni in discesa) le piste che portano all’ingaggio di Koné della Roma o Lookman dell’Atalanta. Nelle ultime ore si è fatta strada l’ipotesi di una clamorosa partenza di Benjamin Pavard., finito nel mirino del NEOM, la formazione neopromossa nella Saudi Pro League. Il difensore francese stasera sarà in campo contro l’Olympiacos: non è da escludere che potrebbe essere la sua ultima apparizione in nerazzurro.

Potrebbe interessarti anche