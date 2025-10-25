Inter-Napoli, oggi in diretta Tv: canale, orario e le polemiche sull’arbitro che fece infuriare Conte Sfida da vertice al Maradona: tra emergenze, rivalità e sogni scudetto, Napoli e Inter si ritrovano per un duello che promette spettacolo e scintille. Dove seguire il match.

Torna il grande calcio di Serie A con uno dei match più attesi dell’ottava giornata: Napoli e Inter si affrontano oggi, sabato 25 ottobre 2025, allo Stadio Maradona alle 18:00. Una sfida dal sapore di scudetto, tra due squadre appaiate a quota quindici punti e decise a non perdere contatto con il Milan capolista. Scopriamo insieme dove vedere la partita in diretta TV e in streaming, le probabili formazioni e come arrivano le due squadre al big match.

Napoli-Inter in diretta TV e streaming con DAZN: dove vedere il big match dell’ottava giornata

Il sabato di Serie A entra nel vivo con Napoli-Inter, gara valida per l’ottava giornata di campionato. Il fischio d’inizio è fissato per le 18:00 allo Stadio Maradona, e la partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, visibile per tutti gli abbonati sia in TV che in streaming. Chi possiede una Smart TV potrà accedere direttamente tramite l’app DAZN, ma la visione è possibile anche attraverso console di gioco come Xbox e PlayStation o tramite dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per chi invece è abbonato a Sky, la sfida sarà visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky), riservato agli utenti che hanno attivato l’opzione "Zona DAZN". In streaming, la partita sarà accessibile su pc collegandosi al sito ufficiale di DAZN o tramite app su smartphone, tablet e smart device. Anche per gli abbonati Sky, sarà possibile seguire il match sull’app SkyGo utilizzando sempre l’accesso DAZN.

18:00 Napoli – Inter | diretta esclusiva su DAZN e su DAZN 1 (canale 214 su Sky)

Napoli-Inter: le polemiche per la scelta dell’arbitro e i trascorsi con Conte

L’AIA ha intanto reso nota la composizione della squadra arbitrale che opererà a Fuorigrotta. La direzione di gara è affidata a Maurizio Mariani, con Luca Marini al VAR e Pezzuto come AVAR. Per il 43enne si tratta della 25ª volta in carriera con il Napoli e della 19ª con l’Inter, nonché della prima stagionale per entrambe. Napoli e Inter vantano bilanci positivi con Mariani, con gli azzurri ko solo sei volte (a fronte di quindici successi) e i nerazzurri sconfitti in cinque occasioni ma capaci di imporsi otto volte. Curiosamente, Mariani aveva già arbitrato anche la sfida d’andata dello scorso campionato tra Inter e Napoli: si giocò a San Siro il 10 novembre 2024 e terminò 1-1, non senza polemiche per un rigore concesso all’Inter nel finale (un fallo di Dumfries su Anguissa) poi fallito da Çalhanoglu. Una decisione che scatenò le ire di Antonio Conte, durissimo nel post partita nel criticare: "Un uso distorto del VAR" e i criteri di intervento in area di rigore. Con questi precedenti e le tensioni mai sopite tra i due allenatori, Napoli-Inter si preannuncia non solo come un crocevia di classifica ma anche come una sfida di nervi.

Serie A 2025/26: Napoli e Inter, quando e dove vedere le altre partite

Sono quattro gli appuntamenti previsti per il sabato dell’ottava giornata di campionato, in un programma ricco di calcio e approfondimenti. Si parte alle 15:00 con un doppio match pomeridiano: Udinese-Lecce e Parma-Como, entrambe trasmesse in diretta su DAZN (rispettivamente su DAZN 1 e DAZN 2). Alle 18:00 spazio al big match del Maradona, Napoli-Inter, sempre in esclusiva su DAZN, mentre a chiudere la giornata sarà Cremonese-Atalanta, in programma alle 20:45 e visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara con il commento tecnico di Giancarlo Marocchi; inviati Massimiliano Nebuloni e Ilaria Alesso. Gli studi e i volti di Sky Sport accompagneranno la lunga giornata di Serie A con una copertura totale e un racconto continuo pre e postpartita. Ma intanto, ecco un riassunto degli appuntamenti:

Ore 15:00: Udinese – Lecce su DAZN 1

su DAZN 1 Ore 15:00: Parma – Como su DAZN 2

su DAZN 2 Ore 18:00: Napoli – Inter su DAZN 1

su DAZN 1 Ore 20:45: Cremonese – Atalanta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

