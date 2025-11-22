Trova nel Magazine
Dove vedere Inter–Milan: tutte le info per seguire il derby in diretta

Derby di Milano a San Siro: Inter e Milan si sfidano per il primato in Serie A. Ecco dove vedere la partita in tv e streaming, con probabili formazioni e orari.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Luci accese su San Siro per un Derby che potrebbe pesare tantissimo nella corsa al primo posto in Serie A. L’Inter di Cristian Chivu arriva allo scontro diretto da capolista, forte dei 24 punti conquistati nelle prime giornate e del successo sulla Lazio prima della sosta. Il Milan di Max Allegri insegue a due lunghezze: il pareggio di Parma ha frenato i rossoneri, ora appaiati al Napoli al terzo posto. Sarà una partita ad altissima intensità, giocata in un Meazza gremito nonostante il freddo previsto su Milano, con il consueto duello tra Lautaro Martinez e Rafael Leao a catturare i riflettori. A dirigere l’incontro ci sarà Sozza della sezione di Seregno, alla sua seconda apparizione nel derby. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla sfida: orario, probabili formazioni e soprattutto dove vedere Inter–Milan in tv e streaming.

Dove vedere Inter–Milan in tv e streaming

Il derby sarà trasmesso in diretta su DAZN, piattaforma che detiene l’esclusiva della maggior parte delle gare di Serie A. Gli abbonati potranno seguirlo tramite smart TV compatibili, dispositivi come Fire Stick e Google Chromecast, oppure in mobilità da smartphone, tablet e PC.

La partita sarà disponibile anche su Sky, ma non in diretta integrale: gli abbonati potranno infatti seguire il match tramite la modalità Zona DAZN, attivabile come opzione aggiuntiva per chi desidera avere accesso alla programmazione della piattaforma sul decoder Sky Q o Sky Glass. Per chi preferisce lo streaming, oltre all’app DAZN sarà possibile guardare la gara anche su NOW, sempre tramite il pass Sport, che include gli eventi trasmessi sui canali Sky.
In sintesi:

  • Diretta completa: DAZN
  • Con Zona DAZN su Sky: visione tramite canale dedicato
  • Streaming: DAZN e NOW

Probabili formazioni Inter–Milan

Inter con alcune assenze pesanti: fuori Mkhitaryan, ai box per infortunio, così come Dumfries e Darmian, costretti a dare forfait. Buone notizie invece davanti: Chivu potrà contare su Thuram, pronto a formare la coppia titolare con Lautaro Martinez. Per sostituire Dumfries, sulla fascia destra ci sarà Carlos Augusto, mentre Sucic è favorito su Zielinski per rilevare il ruolo dell’armeno. In difesa, Bisseck sembra in vantaggio su Acerbi per una maglia da titolare al centro del reparto. Nel Milan l’unico indisponibile è Gimenez: Allegri punterà sul tandem Leao–Pulisic, con Rabiot nuovamente dal primo minuto dopo il rientro dall’infortunio. A sinistra spazio a Estupinan, preferito a Bartesaghi, mentre in difesa torna titolare Tomori, pronto a guidare il reparto.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri.

