Inter-Liverpool stasera in TV: dove vederla, orario, polemiche e il big-match di Champions League in chiaro
Nella sesta giornata della massima competizione europea i nerazzurri di Chivu ospitano i reds a San Siro: Sky, DAZN o Prime Video, chi la trasmette e streaming
Riparte la Champions League. Oggi martedì 9 dicembre 2025, infatti, si apre la sesta giornata della fase a gironi 2025/26 della massima competizione europea e tutti i riflettori sono puntati sulla supersfida di San Siro, dove si affrontano Inter-Liverpool. I nerazzurri di Chivu vanno a caccia della qualificazione diretta agli ottavi di finale contro i reds, in piena crisi e alle prese con il ‘caso’ Salah. Scopriamo dove vedere la partita in diretta tv e streaming e la programmazione in chiaro del sesto turno di Champions.
Inter-Liverpool: dove vedere la partita in diretta tv e streaming (martedì 9 dicembre 2025)
Reduce dal primo ko in Champions League ma anche in un ottimo momento di forma in campionato, l’Inter torna in campo per la sesta giornata di Champions League 2025/26. Secondi a 12 punti (3 in meno dell’Arsenal capolista e al pari con PSG, Bayern e Real Madrid), i nerazzurri di Cristian Chivu cercheranno di mettere in cassaforte la qualificazione diretta agli ottavi di finale della massima competizione ed evitare i playoff. Dall’altra parte il Liverpool di Arne Slot, in piena crisi di risultati (reduce dalla rocambolesca rimonta subita a Leeds in campionato) e che deve dare fronte al ‘caso’ Salah. L’attaccante egiziano non ha accettato la panchina in Premier e ha fatto sapere di "non avere più un rapporto" col suo allenatore. Fischio d’inizio fissato per le ore 21:00 allo stadio San Siro.
La partita di Champions League – Inter-Liverpool sarà visibile in esclusiva su Sky. Oggi martedì 9 dicembre 2025 sarà dunque possibile seguire il match del sesto turno in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Streaming live disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma su NOW e sull’app SkyGo.
- 21:00 Inter – Liverpool | in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252; streaming disponibile su NOW e SkyGo
Champions League 2025/26, la sesta giornata: il big match in chiaro su Tv8
Come di consueto, Cielo e Tv8 trasmetteranno i due big match di questa giornata di Champions League gratis e in chiaro. Oggi in prima serata su Cielo ci sarà la differita della sfida tra Bayern Monaco-Sporting Lisbona, domani la supersfida tra Real Madrid-Manchester City sarà in diretta e in chiaro su Tv8.
- 21:30 Bayern – Sporting (martedì 9 dicembre 2025) | in differita in chiaro su Cielo
- 21:00 Real Madrid – Manchester City (mercoledì 10 dicembre 2025) | in diretta in chiaro su Tv8
