Inter-Lazio stasera in tv: dove vederla in diretta, orario, streaming Riflettori puntati su San Siro: stasera Inter e Lazio si giocano tre punti pesantissimi nel posticipo dell'undicesima giornata. Ecco dove vedere il match in diretta Tv.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

Il grande calcio torna protagonista con una delle sfide più affascinanti della stagione: Inter-Lazio, in programma stasera, domenica 9 novembre 2025, alle ore 20:45, allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Il match chiude l’undicesima giornata di Serie A e promette spettacolo tra due squadre in cerca di conferme: da un lato i nerazzurri, lanciatissimi dopo il successo contro il Karait in Champions League e determinati sorpassare il Napoli in testa alla classifica della serie A; dall’altro la formazione di Maurizio Sarri, che dopo un avvio altalenante sembra aver ritrovato compattezza grazie alle due vittorie conquistate contro Juventus e Cagliari e al pareggio di Pisa. L’atmosfera si preannuncia elettrica: il Meazza sarà gremito e i precedenti tra le due formazioni lasciano presagire una gara intensa, ricca di duelli tecnici e tattici. Ecco dove vederla in Tv e streaming.

Dove vedere Inter-Lazio in diretta tv e streaming: Sky o Dazn?

La partita Inter-Lazio sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, che detiene i diritti di tutte le gare di Serie A. Gli appassionati potranno seguire l’incontro live sia in tv sia in streaming, con diverse opzioni di visione in base ai propri dispositivi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per chi guarda da casa, sarà sufficiente accedere all’app DAZN disponibile su smart TV compatibili o collegare un dispositivo esterno come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, TIMVISION Box, oppure una console da gioco (PlayStation o Xbox). In alternativa, gli abbonati che dispongono anche di un pacchetto Sky + DAZN potranno assistere al match sul canale DAZN 1 (numero 214 del decoder Sky). La partita sarà visibile anche in streaming collegandosi al sito DAZN.it o all’app ufficiale su smartphone, tablet, notebook e altri dispositivi mobili.

La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato dal commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Dove vederla in tv: su DAZN (app per smart TV) o su DAZN 1 – canale 214 Sky per chi ha l’opzione attiva

su DAZN (app per smart TV) o su per chi ha l’opzione attiva Dove vederla in streaming: su DAZN.it e app DAZN per smartphone, tablet, console e dispositivi connessi

su e app DAZN per smartphone, tablet, console e dispositivi connessi Orario: domenica 9 novembre 2025, ore 20:45

Ultime news dal campo e probabili formazioni

L’Inter arriva al big match in un momento di forma eccellente. I nerazzurri, reduci dai successi contro Hellas Verona e Kairat, hanno ritrovato continuità e solidità difensiva. Mister Cristian Chivu, subentrato in panchina dopo l’era Inzaghi, dovrebbe riproporre il consueto 3-5-2 con l’inamovibile Lautaro Martínez e Marcus Thuram pronto a tornare in campo dal primo minuto. Il francese, completamente recuperato dopo un infortunio muscolare, è pronto a tornare titolare. In mezzo al campo, Sucic appare favorito su Zielinski, mentre in difesa tornerà Acerbi dal primo minuto.

In casa Lazio, l’attenzione è rivolta alle condizioni di Romagnoli, uscito malconcio nell’ultima giornata di campionato: in caso di forfait, spazio al giovane Provstgaard accanto a Gila. Sarri confermerà il suo 4-3-3 con Isaksen e Zaccagni larghi a supporto di Dia, preferito a Pedro.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram. All. Chivu.

Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram. Chivu. Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

Potrebbe interessarti anche