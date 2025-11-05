Inter-Kairat Almaty, dove vederla: Prime Video o Sky, orario e tutta la Champions League in diretta TV e streaming L’Inter di Cristian Chivu torna a San Siro per la quarta giornata di Champions League: tutte le informazioni su orari, canali, streaming e probabili formazioni

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Torna la Champions League a San Siro: l’Inter di Cristian Chivu affronta il Kairat Almaty nella quarta giornata della fase a gironi della massima competizione europea. I nerazzurri, a punteggio pieno in Europa con tre vittorie in altrettanti match, cercano un altro successo per ipotecare il passaggio agli ottavi e confermare l’eccellente stato di forma mostrato in campionato e in Europa. La squadra milanese vuole proseguire la propria striscia positiva davanti ai suoi tifosi, che riempiranno il Meazza per spingere Lautaro e compagni verso un nuovo trionfo continentale. Fischio d’inizio oggi, mercoledì 5 novembre 2025 alle ore 21, con direzione di gara affidata al portoghese Luis Godinho.

Inter-Kairat Almaty: dove vedere la partita in tv e streaming

La sfida Inter-Kairat Almaty sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Prime Video, disponibile su smart TV, smartphone, tablet, computer e console. Basterà accedere all’app o al sito di Prime Video, entrare nella sezione "Sport" e selezionare l’evento live dedicato alla gara di San Siro. Per chi non è ancora abbonato, Amazon offre la possibilità di attivare una prova gratuita di 30 giorni, con la facoltà di disdire prima della scadenza senza costi aggiuntivi.

La partita sarà visibile anche in diretta streaming sulla stessa piattaforma: dopo aver effettuato l’accesso al proprio account, sarà sufficiente cercare "Inter-Kairat" per avviare la visione. Come di consueto, il servizio proposto da Prime Video proporrà anche un ampio pre e post partita con analisi, interviste e collegamenti in diretta dallo Stadio Meazza di Milano a partire dalle ore 19 con Giulia Mizzoni, Maicon, Cristiana Girelli e Gianfranco Zola. La telecronaca di Inter-Kairat Almaty sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. A bordocampo Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani. Nella VAR Room di Prime Video, pronto ad analizzare in diretta gli episodi arbitrali del match, Gianpaolo Calvarese.

Data : mercoledì 5 novembre, ore 21.00

: mercoledì 5 novembre, ore 21.00 Dove vederla in TV e streaming: Prime video

Inter-Kairat Almaty, le ultime news

In casa Inter, mister Chivu dovrebbe confermare il collaudato 3-5-2, puntando sulla solidità difensiva e sulla spinta delle corsie laterali. In porta ci sarà Sommer, protetto dal terzetto composto da Bisseck, Akanji e Bastoni. Sugli esterni agiranno Dumfries e Dimarco, che ritorno titolare dopo aver riposato in campionato. In mezzo al campo spazio alla qualità e all’intensità di Calhanoglu, Sucic e Barella. In avanti confermato il tandem offensivo Lautaro Martinez – Pio Esposito, con Thuram pronto a subentrare dalla panchina dopo il recente recupero dall’infortunio.

Nel Kairat Almaty, mister Urazbakhtin schiererà un 4-2-3-1 con Satpayev unica punta e il trio Mrynskiy, Jorghino e Gromyko alle sue spalle, mentre in mediana agiranno Arad e Glazer a protezione della difesa.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito. All. Chivu.

Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito. All. Chivu. KAIRAT (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Luìs Mata; Arad, Glazer; Mrynskiy, Jorghino, Gromyko; Satpayev. All. Urazbakhtin.

Inter, il calendario in Champions League 2025/2026: tutte le partite

Finora l’Inter ha giocato tre match nel girone di Champions League 2025/2026, vincendoli tutti. I nerazzurri hanno battuto in trasferta Ajax e Unions SG e in casa lo Slavia Praga. Ecco il calendario completo dei nerazzurri in Europa:

