Inter-Juventus, stasera in Tv: dove vederla, doppia diretta, record e le parole (inattese) di Chivu sull'arbitro L'attesa è terminata e questa sera, allo stadio Meazza, andrà in scena Inter-Juventus. Il derby d'Italia si accende con le dichiarazioni di Chivu e il record al botteghino: nella storia

Stasera, sabato 14 febbraio 2026, è in programma allo Stadio San Siro di Milano, il derby d’Italia Inter-Juventus. Una partita sentita, che va oltre la rincorsa dei tre punti e che comincia a scatenare polemiche già dalle settimane precedenti. La partita sarà la seconda di sempre, in Serie A, per incassi al botteghino. Scopriamo tutto sul big match e le parole del tecnico nerazzurro.

Inter-Juventus, dove vederla stasera in Tv e streaming: chi la trasmette e orario

Inter-Juventus, posticipo valido per la 25esima giornata di Serie A, è in programma questa sera, sabato 14 febbraio 2026, alle ore 20.45. Si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza San Siro. La gara sarà trasmessa su DAZN e sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251). Per vederla in diretta su Dazn sarà necessario scaricare l’app di DAZN su uno smart tv. Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà vedere Inter-Juve in Tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN. È inoltre possibile seguire l’incontro sia sul sito di DAZN che scaricando l’app su dispositivi mobili.

La telecronaca è affidata a Pierluigi Pardo, affiancato da Massimo Ambrosini per il commento tecnico.

Inter-Juventus, Chivu infiamma il derby d’Italia

Nelle ultime settimane non sono mancati episodi arbitrali discussi e le consuete polemiche. L’allenatore interista Cristian Chivu, però, ha espresso una posizione molto netta: secondo il tecnico si tratta di un tema che si ripresenta da anni, indipendentemente dalla presenza o meno del VAR e che non può fare la differenza: "Io comincerò a parlare di questo aspetto quando un allenatore in conferenza stampa chiederà scusa per un episodio a favore". Queste le parole del tecnico nerazzurro, che ha poi continuato sottolineando l’importanza dei suoi e non del direttore di gara: "Ci si lamenta sempre quando ci si sbaglia, ma è umano, se l’Italia non va al Mondiale da 11 anni non è colpa degli arbitri. C’è la possibilità che l’arbitro sia in difficoltà ad arbitrare una partita come il derby? Io non temo".

Inter-Juventus, il record del derby d’Italia: il secondo della storia per incassi

L’attesa è terminata e Inter e Juve sono pronte a darsi battaglia sul prato del Meazza, in una gara che regala emozioni da sempre. Le due tifoserie hanno riposto in grande e il sold-out è arrivato presto, facendo diventare questo match il secondo con l’incasso più alto di sempre, in Serie A.

I nerazzurri continuano a celebrare il momento positivo e i successi, non solo in campo, ma anche al botteghino. Il Derby d’Italia contro la Juventus, con Spalletti, Yildiz e gli altri protagonisti bianconeri, si prepara a entrare tra le sfide memorabili per atmosfera allo stadio, numero di biglietti staccati e ricavi generati. Per la società nerazzurra si tratta inoltre del sesto primato consecutivo — tutti ottenuti nelle ultime due stagioni — un risultato che le permette di occupare attualmente le prime sei posizioni di questa particolare graduatoria storica del campionato italiano.

