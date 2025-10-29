Inter-Fiorentina, stasera in TV: dove vederla, streaming, ultime news. Il dramma dei nerazzurri Nel turno infrasettimanale della nona giornata di Serie A 2025/26 i nerazzurri affrontano la Viola: chi la trasmette, canale e orario della diretta di oggi

Il primo turno infrasettimanale della stagione di Serie A 2025/26 continua questa sera con Inter-Fiorentina. Oggi mercoledì 29 ottobre 2025, infatti, si torna in campo per la nona giornata di campionato e alle 20:45 i nerazzurri di Chivu ospitano a San Siro la ‘Viola’. Scopriamo dove vedere la partita in diretta tv e streaming stasera.

Inter-Fiorentina, dove vederla stasera in diretta tv e streaming: canale, orario, DAZN o Sky

La partita di Serie A – Inter-Fiorentina sarà visibile su DAZN e su Sky. Oggi mercoledì 29 ottobre 2025 la partita valevole per la nona giornata di Serie A 2025/26 sarà trasmessa in diretta in streaming su DAZN per tutti gli abbonati alla piattaforma tramite app su smart tv (o dispositivi Chromecast e Fire Stick), pc, tablet o smartphone, ma anche sui canali Sky Sport. Sarà infatti possibile seguire la sfida in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Streaming disponibile su NOW e sull’app SkyGo. Calcio d’inizio allo stadio San Siro alle ore 20:45.

Serie A 2025/26, la nona giornata: il dramma nerazzurro, Martinez indagato per omicidio stradale

Oggi mercoledì 29 ottobre 2025 il turno infrasettimanale della nona giornata di Serie A 2025/26 contro la Fiorentina non sarà una sfida semplice per l’Inter. I nerazzurri non solo si troveranno di fronte una squadra alla disperata ricerca di punti (nonostante il miracoloso pareggio in rimonta col Bologna i gigliati sono ancora in zona retrocessione e Pioli è a rischio), ma devono anche fare i conti un clima tutt’altro che disteso dopo l’incidente del secondo portiere Josep Martinez. Il calciatore spagnolo ha infatti investito e ucciso un uomo di 81 anni in carrozzina nei pressi di Como ed è ora indagato per omicidio stradale. Con il terzo portiere Di Gennaro infortunato, alle spalle di Sommer ci sarà il ventenne Alessandro Calligaris. In campo, invece, Bonny verso la panchina per fare spazio a Pio Esposito (Thuram è ancora indisponibile), mentre Pioli potrebbe dare una possibilità a Ndour. Di seguito le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Pio Esposito. All. Chivu.

(3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Pio Esposito. All. Chivu. Fiorentina (3-5-1-1): De Gea: Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Gosens; Gudmundsson; Kean. All. Pioli.

