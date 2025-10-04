Inter-Cremonese, oggi in diretta Tv: canale, orario, streaming. Il grande cruccio di Cristian Chivu
Oggi 4 ottobre alle ore 18 i nerazzurri ospitabi la Cremonese a San Siro: ecco dove vedere l'anticipo della sesta giornata di serie A e le ultime news dal campo.
Sabato 4 ottobre 2025, San Siro sarà teatro di una sfida intrigante tra Inter e Cremonese, valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri, guidati da Cristian Chivu, cercano di proseguire la loro striscia positiva in campionato e in Champions League, mentre i grigiorossi di Davide Nicola vogliono confermare il loro ottimo avvio di stagione, rimanendo imbattuti. La partita si preannuncia equilibrata, con due squadre che si affrontano con motivazioni diverse: l’Inter punta a consolidare il proprio stato di forma e la Cremonese sogna di sorprendere ancora una volta i tifosi a San Siro.
Dove vedere Inter-Cremonese in TV e in streaming
La partita sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN, accessibile su smart TV, PC, smartphone e tablet tramite l’app ufficiale. Per chi possiede un abbonamento Sky con il pacchetto "Zona DAZN", la gara sarà trasmessa anche su DAZN 1, canale 214.
Chi non potrà seguire la diretta avrà a disposizione aggiornamenti testuali e statistiche in tempo reale su portali sportivi come Corriere dello Sport e Gazzetta.it, con cronaca minuto per minuto e highlights post-partita.
- Dove vedere Inter-Cremonese in diretta TV: DAZN; DAZN 1, canale 214 Sky per abbonati "Zona DAZN"
- Dove vedere Inter-Cremonese in streaming: App DAZN su PC, smartphone e tablet
- Orario: Sabato 4 ottobre 2025, ore 18:00
Inter-Cremonese, ultime news e probabili formazioni
L’Inter arriva a San Siro in un ottimo momento: la squadra ha collezionato quattro vittorie consecutive tra Serie A e Champions League (Ajax, Sassuolo, Cagliari e Slavia Praga). Tuttavia, i nerazzurri dovranno fare a meno di Marcus Thuram, out per infortunio. Chivu sta ancora riflettendo sul suo sostituto; Bonny è in vantaggio per giocare in attacco al fianco di Lautaro Martinez, ma Pio Esposito rimane un’alternativa concreta. Il centrocampo sarà affidato a Barella, Mkhitaryan e Frattesi. In difesa, davanti a Sommer, agiranno Akanji, de Vrij e Bastoni, con Dumfries e Dimarco sulle fasce.
La Cremonese, invece, continua a stupire: la squadra di Nicola resta imbattuta in campionato con due vittorie (Milan e Sassuolo) e tre pareggi (Verona, Parma, Como). Il tandem offensivo sarà ancora Vasquez-Bonazzoli, mentre il centrocampo vedrà in campo Floriani Mussolini, Payero, Grassi, Bondo e Pezzella. In difesa spazio a Silvestri, Bianchetti e Baschirotto, con Terracciano come terzo centrale. Dopo il debutto contro il Verona, l’attaccante inglese Vardy sarà disponibile per l’impegno di San Siro.
La partita sarà diretta dall’arbitro Ermanno Feliciani, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Politi, con Rapuano quarto uomo.
- Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez
Allenatore: Cristian Chivu
- Cremonese (3-5-2): Silvestri; Bianchetti, Baschirotto, Terracciano; Floriani Mussolini, Payero, Grassi, Bondo, Pezzella; Vasquez, Bonazzoli
Allenatore: Davide Nicola
Dove vedere gli altri anticipi della Serie A
Oltre alla sfida tra Inter e Cremonese, sabato 4 ottobre 2025 si giocano altri interessanti anticipi della sesta giornata di Serie A. Tutte le partite saranno trasmesse principalmente in diretta su DAZN, con alcuni match disponibili anche su Sky attraverso DAZN1/DAZN NOW.
Elenco anticipi e dove vederli:
- 15:00 Lazio – Torino → DAZN
- 15:00 Parma – Lecce → DAZN
- 18:00 Inter – Cremonese → DAZN
- 20:45 Atalanta – Como → DAZN NOW / Sky
