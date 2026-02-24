Inter-Bodo Glimt, i play-off Champions League stasera in TV: canale, orario e la polemica dei norvegesi Inter-Bodo/Glimt, ritorno dei playoff di Champions: orario, diretta tv e la polemica dell’allenatore norvegese prima del match a San Siro

L’Inter torna questa sera in Champions League per il ritorno dello spareggio dei playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt. I nerazzurri devono ribaltare il 3-1 subito all’andata in Norvegia e puntano a una prestazione convincente davanti al pubblico di San Siro. La squadra di Cristian Chivu arriva motivata, dopo la vittoria per 2-0 sul Lecce in campionato, ma sa che servirà una prova d’orgoglio per superare l’ostacolo norvegese e allungare la proprio esperienza in Europa.

Dove vedere Inter-Bodo/Glimt in TV e streaming

Il match Inter-Bodo Glimt sarà trasmesso in esclusiva da SkySport, con diretta anche su SkyGo e NOW. Gli abbonati potranno seguire tutte le fasi del ritorno dei playoff di Champions League comodamente da casa o in mobilità, con commento live e analisi pre e post partita. San Siro sarà il teatro della possibile rimonta dell’Inter, chiamata a vincere con tre gol di scarto per qualificarsi direttamente o con due reti per portare il match ai supplementari.

Oltre alla posta in palio, la partita di stasera racchiude storie e emozioni. L’Inter sogna il ribaltone dopo la sconfitta in Norvegia, mentre il Bodo/Glimt potrebbe centrare un’impresa mai vista nella sua storia. San Siro sarà il crocevia tra esperienza e entusiasmo, tra i rimpianti dei nerazzurri e la grinta dei nordici.

Inter-Bodo/Glimt, la chprobabili formazioni e schemi di gioco

L’Inter scenderà in campo con il 3-5-2 confermando Sommer in porta, Bisseck, Akanji e Bastoni in difesa. A centrocampo spazio a Luis Henrique, Sucic, Barella, Zielinski e Dimarco, mentre l’attacco sarà affidato a Thuram ed Esposito.

Dall’altra parte, il Bodo/Glimt risponderà con un 4-3-3 guidato da Haikin tra i pali, Sjovold, Bjortuft, Gundersen e Bjorkan in difesa, Evjen, Berg e Fet a centrocampo e il tridente Blomberg-Hogh-Hauge in avanti. Allenatore dei norvegesi Kjetil Knutsen, pronto a sfruttare ogni occasione per sorprendere ancora i nerazzurri.

La polemica dell’allenatore norvegese e il clima a San Siro

Alla vigilia, Knutsen non ha perso l’occasione per rispondere alle critiche dei nerazzurri sulla partita d’andata in Norvegia. L’Inter aveva lamentato il campo sintetico, raro in Europa per squadre di alto livello, e il freddo glaciale. Il tecnico norvegese ha replicato: "Non ci posso fare niente, concentriamoci su ciò che possiamo controllare. Il Manchester City non aveva nemmeno nominato il campo…neanche noi siamo abituati a San Siro, ma pensiamo ad altro. Quello che fanno gli altri non è importante per noi, quelli che pensano troppo al freddo e ad altre cose non sono furbi per me. Giocare a San Siro sarà comunque un regalo, dobbiamo essere pronti a raccoglierlo".

Un commento che ha leggermente punzecchiato Chivu, costretto a difendere la sua squadra dalle accuse di aver subito una "vergogna" in Norvegia. Knutsen ha poi lodato l’identità del suo Bodo/Glimt: una squadra ispirata al Liverpool di Klopp, con un gioco intenso e organizzato, che non si limiterà a difendersi ma cercherà di giocare come se lo 0-0 fosse ancora sul tabellone.

