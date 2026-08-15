Inter-Betis, oggi in diretta TV (anche gratis): canale, orario e dove vederla in chiaro Inter-Betis si gioca oggi, sabato 15 agosto, alle 19:30: tutto quello che c’è da sapere su diretta TV, streaming e sull’ultimo test dell’Inter prima dell’inizio del campionato

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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L’Inter si prepara all’ultimo appuntamento del pre-campionato con la testa già rivolta all’inizio della nuova stagione. Oggi, sabato 15 agosto, i nerazzurri affrontano il Real Betis nell’ultima amichevole prima del debutto ufficiale in campionato in programma. La squadra di Cristian Chivu è chiamata a rifinire la condizione e a testare le ultime soluzioni tattiche in vista dell’esordio del 22 agosto in Serie A contro il Monza a San Siro. Al San Nicola di Bari va quindi in scena un test internazionale importante, l’ultimo banco di prova per i campioni d’Italia prima di iniziare a fare sul serio.

Inter-Betis oggi gratis in diretta tv e streaming: dove vederla in chiaro

La partita Inter-Betis, ultima amichevole del pre-campionato nerazzurro, si giocherà oggi, sabato 15 agosto 2026, con fischio d’inizio previsto per le ore 19:30 allo Stadio San Nicola di Bari. La gara sarà trasmessa in diretta tv sulle piattaforme DAZN e Sky Sport, mentre sarà possibile seguirla anche in streaming attraverso le app di DAZN, NOW e OneFootball. La sfida sarà inoltre trasmessa gratis in chiaro su TV8, dando così a tutti i tifosi la possibilità di seguire l’ultimo test estivo dell’Inter. Cresce l’attesa per l’arrivo al sud dei nerazzurri.

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Orario: 19:30

Diretta TV: DAZN, Sky Sport, TV8 (in chiaro)

Diretta Streaming: DAZN, NOW, OneFootball

Inter-Betis, ultime news in casa nerazzurra

L’Inter arriva all’ultimo test estivo dopo un pre-campionato che ha già fornito diverse indicazioni a Cristian Chivu. I nerazzurri hanno iniziato la preparazione superando 4-0 il Karlsruhe, prima di affrontare due big match durante la tournée australiana: contro il Manchester City è arrivato un pareggio per 1-1, seguito dalla vittoria ai rigori, mentre il derby con il Milan si è chiuso sullo stesso risultato. L’ultimo appuntamento prima del Betis è stato invece il successo per 2-1 sulla Juventus, con le reti di Dimarco e Diouf. Il bilancio delle amichevoli estive è quindi positivo per i campioni d’Italia, anche se lo stesso Chivu ha sottolineato dopo la vittoria contro la Juventus come la squadra non sia ancora al massimo della condizione. Oltre al lavoro sul campo della squadra, la dirigenza nerazzurra continua a fare il massimo per rinforzare la rosa, infatti, sul fronte calciomercato, l’Inter continua a rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Dopo l’intesa raggiunta con il Tottenham per Djed Spence, ingaggiato come rinforzo sulla fascia, i nerazzurri stanno continuando a muoversi anche per Curtis Jones. Il centrocampista del Liverpool è uno degli obiettivi principali per regalare una mediana di qualità al tecnico rumeno, ma la trattativa resta complessa per le richieste economiche dei Reds.



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