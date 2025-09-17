Trova nel Magazine
Inter-Ajax oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: canale, orario e l’altro big-match in chiaro

Stasera i nerazzurri di Chivu debuttano in Champions League contro gli olandesi: fischio d’inizio alla Johan Cruyff Arena, Liverpool-Atletico Madrid su Tv8

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il grande calcio europeo è tornato e la Champions League 2025/26 prosegue con le sfide della prima giornata. Oggi mercoledì 17 settembre 2025 inizia la stagione dell’Inter, impegnata ad Amsterdam contro l’Ajax. Scopriamo dove vedere la partita in diretta e la programmazione in chiaro della Champions.

Inter-Ajax: dove vedere la prima giornata di Champions

La Champions League è tornata e oggi mercoledì 17 settembre 2025 è arrivato il momento dell’esordio dell’Inter. Dopo il pareggio di ieri della Juventus, infatti, stasera tocca alle altre italiane impegnate nella massima competizione e c’è tanta attesa e curiosità intorno al debutto dei nerazzurri, arrivati in finale nell’ultima edizione poi persa contro PSG di Luis Enrique. Gli uomini di Cristian Chivu scenderanno in campo stasera contro l’Ajax di John Heitinga in trasferta ad Amsterdam. Fischio d’inizio fissato per le ore 21:00 alla Johan Cruyff Arena. La partita in esclusiva su Prime e sarà dunque visibile tramite app Amazon Prime Video, tramite app o sito ufficiale. I clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l’applicazione du Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Ampio pre e post partita Champions League Show dalle 17.30 alle 18.35 con Sara Benci e Paolo Condò. Dalle 20 e dalle 23 con Mario Giunta in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Zvonimir Boban e Goran Pandev. Alle 18.45 e alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol, su Sky Sport Arena, per seguire le partite della prima partita di Champions League in contemporanea.

21:00 Ajax – Inter | in esclusiva su Amazon Prime Video

Champions League 2025/26: la partita in chiaro

Come lo scorso anno, Tv8 trasmetterà in chiaro il big match di ogni giornata di Champions League. Per il primo appuntamento della stagione 2025/2026 in onda in chiaro ci sarà Liverpool – Atletico Madrid. Stasera si affronteranno infatti i Reds – tra i favoriti per la vittoria finale del torneo – e i sempre agguerriti uomini di Simeone. La diretta di Anfield oggi mercoledì 17 settembre 2025 inizierà alle ore 20:20 con lo studio pre partita (fischio d’inizio alle 21:00) e sarà seguita dal post partita curato da Leo di Bello, Sarah Castellana e i loro ospiti.

21:00 Liverpool – Atletico Madrid | in chiaro su Tv8

