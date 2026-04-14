Terrificanti poteri nello spaventoso nuovo film che ci riporta nel mondo di Insidious
Amelia Eve interpreta una madre capace di trasportare i demoni nel nostro mondo nel nuovo Insidious: Fuori dall'Altrove
La saga di Insidious, uno dei franchise horror di maggior successo commerciale di sempre, si prepara a tornare sul grande schermo con un nuovo capitolo intitolato Insidious: Fuori dall’Altrove (Insidious: Out of the Further). Con un incasso complessivo che supera i 740 milioni di dollari a livello globale, la serie cinematografica cambia rotta concentrandosi su un orrore del passato, una nuova famiglia e una minaccia che promette di stravolgere i confini dell’oltretomba per come è noto in questa saga. Il film, la cui uscita nelle sale italiane è fissata per il 19 agosto, è scritto e diretto da Jacob Chase, già autore di Come Play – Gioca con me, in collaborazione con lo sceneggiatore David Leslie Johnson.
Una connessione pericolosa tra i due mondi
Al centro della narrazione troviamo Gemma, interpretata da Amelia Eve, una giovane madre che cresce la propria figlia nella stessa casa dove lei stessa è nata. La donna scopre ben presto di possedere la capacità innata di viaggiare nell’Altrove, la dimensione oscura abitata da spiriti vendicativi e demoni che cercano costantemente di infiltrarsi nel mondo dei vivi. Tuttavia, la vera svolta terrificante avviene quando Gemma si rende conto di non limitarsi a entrare in quel regno: la sua abilità le permette, involontariamente, di portare ciò che vive nell’Altrove nel mondo reale. Come suggerito dal materiale promozionale, una volta che le entità maligne comprendono l’esistenza di questo potere, il nostro mondo diventa il loro nuovo terreno di gioco.
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Ritorno alle origini
Essendo concepito come un prequel dei primi due film diretti da James Wan nel 2010 e nel 2013, Insidious: Fuori dall’Altrove non vedrà la partecipazione degli storici protagonisti Patrick Wilson e Rose Byrne. Tuttavia, la continuità con l’universo originale è garantita dal ritorno di Lin Shaye, che riprenderà ancora una volta l’iconico ruolo della sensitiva Elise Rainier. Accanto a lei e alla protagonista Amelia Eve, il cast corale comprende Brandon Perea, Maisie Richardson-Sellers, Sam Spruell, Laura Gordon e la giovanissima Island Austin. Il trailer appena rilasciato offre già un assaggio della tensione visiva del film, aprendosi con una disturbante visita odontoiatrica che sfocia rapidamente nel soprannaturale.
La produzione del film vede nuovamente uniti i giganti del genere horror: Jason Blum per Blumhouse e i creatori della saga James Wan e Leigh Whannell, affiancati da Oren Peli. La decisione di continuare a esplorare il mondo di Insidious arriva sulla scia dei risultati straordinari ottenuti dall’ultimo capitolo, Insidious: La Porta Rossa (2023), che con quasi 200 milioni di dollari è diventato il titolo più redditizio dell’intera serie. Caratterizzata sin dal debutto al Toronto Film Festival del 2010 per la capacità di generare enormi profitti a fronte di budget estremamente contenuti, la saga si conferma oggi come una delle più longeve e amate del cinema horror contemporaneo, capace di rinnovarsi continuamente pur restando fedele alla mitologia dell’Altrove.
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