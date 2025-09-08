Su Mediaset Infinity la storia vera di una ragazzina manipolata Una serie turca basata su fatti realmente accaduti: violenza psicologica, manipolazione affettiva, giudizio pubblico e sorpatuttto autodeterminazione femminile

Dopo aver tenuto milioni di telespettatori attaccati alla tv su Canale 5, la serie turca Innocence (in originale Masumiyet) passerà in esclusiva e gratis su Mediaset Infinity. Dal 13 settembre, ogni sabato verranno pubblicati nuovi episodi, per continuare a seguire uno dei titoli più emozionanti e coinvolgenti della serialità turca. Per la regia di Ömür Atay e la sceneggiatura di Sırma Yanık, Innocence è stata trasmessa per la prima volta in Turchia nel 2021. In Italia prosegue dal 12 luglio 2025.

Di cosa parla la trama di Innocence in streaming su Mediaset Infinity

Bahar (Deniz Çakır), sposata e madre di due figli, vede la propria vita totalmente capovolta quando Ela (İlayda Alişan), adolescente primogenita, si innamora dell’uomo sbagliato. La diciannovenne, infatti, non perde la testa per un coetaneo compagno di università, ma per il capo trentacinquenne del padre, l’affascinante e ambiguo Ilker Ilgaz (Serkay Tütüncü, già noto al pubblico italiano per aver interpretato Ozan in Mr Wrong – Lezioni d’amore). Quest’ultimo è anche in procinto di sposare un’altra. Da quel momento, gli sforzi di Bahar si concentreranno sul tenere al sicuro Ela da questa relazione molto pericolosa.

Una storia dura e ispirata a fatti realmente accaduti

A colpire in particolare di Innocence è la sua capacità di affrontare tematiche sociali quanto mai attuali: violenza psicologica, manipolazione affettiva, giudizio pubblico, e soprattutto l’autodeterminazione femminile. La serie è ricca di colpi di scena e misteri ed è in grado di tenere alta la tensione episodio dopo episodio. Gli argomenti trattati da Innocence risuonano con forza nella realtà di oggi e sono raccontati con uno sguardo lucido e attraverso i volti dei suoi personaggi. Figure molto umane che, con le loro fragilità e contraddizioni, portano in scena una riflessione profonda su ciò che accade quando la verità viene distorta e i sentimenti vengono usati come arma.

Vi ricordiamo che Innocence prosegue in esclusiva e gratis in streaming su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni sabato a partire dal 13 settembre.

