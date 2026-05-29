Lino Guanciale senza freni, l'appello più duro agli uomini: "Basta commettere questo errore fatale in amore"
L'attore, parlando del suo nuovo film, si mette a nudo con una confessione a cuore aperto che fa riflettere sulla crisi dei sentimenti oggi
Ci sono adulti convinti di aver capito tutto sull’amore, finché la vita non dimostra loro il contrario. Proprio da questo contrasto tra sicurezza e fragilità nasce Innamorarsi e altre pessime idee, la nuova commedia romantica arrivata nelle sale italiane con 01 Distribution che ha come protagonista Lino Guanciale nei panni di Lino, un avvocato di successo con una vita apparentemente perfetta. Peccato che il suo mondo crolla quando sua moglie Grazia (Grazia Schiavo) lo lascia per Paolo (Davide Devenuto), un affascinante chef. Ferito nell’orgoglio, Lino decide di vendicarsi e di smascherare il rivale.
Innamorarsi e altre pessime idee, dal film alla realtà: l’errore del protagonista (e non solo) secondo Lino Guanciale
Questa premessa sulla trama del film è d’obbligo per spiegare le dichiarazioni rilasciare da Guanciale in un’intervista a Leggo, nella quale l’attore, dopo aver riflettuto molto sul suo personaggio, ha parlato delle difficoltà che ha l’uomo nel gestire la fine di una relazione. "Noi uomini facciamo ancora molta fatica ad accettare la fine di una storia.", ha sottolineato Guanciale, evidenziando quello che, per lui, è un limite dell’uomo a prescindere dal grado di cultura e di evoluzione. "La cosa interessante di Lino è che non è un uomo all’antica; è una persona colta e moderna, eppure cade anche lui nel tranello degli stereotipi quando deve affrontare un dolore reale.", ha infatti precisato l’attore, secondo cui l’uomo, invece di accettare la fine di una relazione o, comunque, la volontà dell’altro, "viene spontaneo fare resistenza."
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Nel film, il suo personaggio Lino riesce però a comprendere i suoi errori e anche ad imparare da questi. "Possono farlo quegli uomini che hanno messo da parte l’orgoglio da ‘maschio alfa’, e io stesso ho imparato molto da lui", ha concluso Guanciale.
Andrea Delogu e l’amore: "Ho deciso di lasciarmi andare di nuovo"
Anche Andrea Delogu – che in Innamorarsi e altre pessime idee interpreta Sofia, una donna alle prese con una causa legale contro il suo ex – ha raccontato come sia cambiato nel tempo il suo rapporto con l’amore: "Crescendo negli anni ’80, da ragazzina volevo innamorarmi ogni dieci minuti. Poi, dopo le prime batoste e sofferenze, ho iniziato a pensare che l’amore facesse solo male.", ha ammesso l’attrice senza mezzi termini, spiegando però che, negli ultimi anni, le cose sono cambiate: "guardandomi allo specchio, ho deciso di lasciarmi andare di nuovo. Innamorarsi ti dà una carica pazzesca per affrontare tutto il resto, anche i momenti difficili."
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