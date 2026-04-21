Lino Guanciale e Andrea Delogu protagonisti al cinema: a maggio 2026 esce nelle sale il nuovo film "Innamorarsi e altre pessime idee" Una coppia inedita, un piano infallibile solo sulla carta, l’imprevisto sempre dietro l’angolo e un film che promette grandi risate: scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

La primavera cinematografica è ricca di grandissime novità: prima su tutti Innamorarsi e altre pessime idee, la nuova commedia romantica diretta da Simone Aleandri in uscita il 28 maggio 2026. Un film attesissimo che porta sul grande schermo una delle coppie più inaspettate degli ultimi anni: Lino Guanciale e Andrea Delogu, due tra i volti più amati del panorama televisivo italiano. Lui abruzzese doc, abituato a interpretare personaggi iconici nelle fiction Rai che tengono l’Italia incollata alla tv. Lei conduttrice, scrittrice e attrice di ritorno sullo schermo con tutta l’energia dirompente che la contraddistingue. Insieme, sullo sfondo di una storia che mescola equivoci sentimentali, alleanze improbabili e sentimenti fuori controllo, non potranno che fare scintille: ecco tutti i dettagli.

Innamorarsi e altre pessime idee, la trama del film

In questa nuova e imperdibile pellicola, Lino è un avvocato di successo, il tipo di uomo che ha tutto sotto controllo: carriera, immagine, vita. Almeno fino al giorno in cui sua moglie Grazia decide di lasciarlo e lo fa nel modo peggiore possibile: per un affascinante chef di nome Paolo. Lino è ferito nell’orgoglio, e così, invece di leccarsi le ferite in silenzio, decide di trasformare il dolore in strategia. Il suo piano è dimostrare a Grazia che Paolo non è l’uomo dei suoi sogni, bensì un incallito seduttore destinato a tradirla e abbandonarla. Per riuscirci, però, ha bisogno di una complice.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ed è proprio qui che entra in scena Sofia: bellissima, irresistibile e sommersa di guai legali con il suo ex. L’accordo tra loro sembra perfetto: lei seduce Paolo, lui la difende in tribunale. Nessun coinvolgimento emotivo, nessuna complicazione. Naturalmente, l’imprevisto è sempre in agguato. Perché da quell’alleanza costruita sulle macerie di cuori spezzati e calcoli razionali, nasce qualcosa che nessuno dei due aveva messo in conto.

Lino Guanciale e Andrea Delogu, il cast stellare di Innamorarsi e altre pessime idee

Innamorarsi e altre pessime idee è un film che schiera un cast di tutto rispetto: accanto a Lino Guanciale e Andrea Delogu troviamo infatti anche Ilenia Pastorelli e Claudio Colica, due attori che hanno fatto dell’ironia uno straordinario talento. Presenti anche Davide Devenuto, volto storico di Un posto al sole, e l’attrice Grazia Schiavo. Naturalmente, l’attesa più grande è per l’inedita coppia formata da Guanciale e Delogu, per la prima volta protagonisti insieme in un film. Le riprese si sono svolte interamente a Roma, nell’estate del 2025, con un ritmo serrato di circa cinque settimane. E ora non rimane che attendere il 28 maggio 2026 per correre al cinema. Perché certe cattive idee, a volte, sono proprio le migliori di tutte.

Potrebbe interessarti anche