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Nikita Perotti e Andrea Delogu infiammano il red carpet di Roma nel giorno più importante per lei: la coppia di nuovo insieme dopo Ballando

Dopo il gossip nato a Ballando con le stelle, la coppia riappare insieme, fianco a fianco, sul red carpet tenutosi a Roma per la prima del film

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Nikita Perotti al fianco di Andrea Delogu nel giorno più importante: la coppia di nuovo insieme dopo Ballando
IPA

Innamorarsi e altre pessime idee, la commedia romantica di Simone Aleandri, fa il suo debutto al cinema oggi 28 maggio, ma proprio nelle scorse ore a Roma, presso il Cinema Adriano, si è tenuta l’anteprima del film, anticipata da un red carpet che ha destato particolarmente scalpore.

Innamorarsi e altre pessime idee: Andrea Delogu e Nikita Perotti infiammano il red carpet

Tra i tanti ospiti presenti di fronte agli obiettivi dei fotografi, una coppia in particolare ha attirato l’attenzione di tutti: Andrea Delogu e Nikita Perotti. La conduttrice e speaker radiofonica è tra i protagonisti del film e ha voluto al suo fianco, per questa prima così importante, le persone a lei più care, come l’amica Ema Stockholma e, appunto, Nikita. Vedere i due vicini ha riacceso inevitabilmente quel gossip che per mesi ha infiammato il piccolo schermo, quando lei era allieva e lui il suo maestro a Ballando con le stelle.

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Chi ha seguito la scorsa edizione del programma di Milly Carlucci ricorderà l’amicizia speciale tra Andrea e Nikita, tanto che per mesi si è parlato di possibile storia d’amore, poi mai confermata. Ciò che è certo è che tra i due è nata e continua ad esserci una bellissima amicizia, come d’altronde dimostra la presenza del ballerino all’evento a Roma.

Chi è Andrea Delogu nel film

Il supporto di Nikita, Ema e gli altri amici presenti è stato d’altronde importante per questo debutto di Andrea Delogu, che nel film Innamorarsi e altre pessime idee interpreta una donna sommersa dai guai legali per colpa dell’ex. La storia ruota attorno a diversi personaggi che si incrociano: ci sono un avvocato di successo (Lino Guanciale) che è appena stato piantato dalla moglie (Grazia Schiavo) per uno chef (Davide Devenuto), e la già citata Delogu.

Alla presentazione del film, il cast si è divertito a dire la sua sull’amore, a partire proprio da Andrea Delogu che, come riportato da Cinematografo, ha sottolineato che nel film le donne sono il vero motore di tutto. Sul suo personaggio ha detto: "Interpreto una donna un po’ pasticciona, praticamente come sono io nella vita vera. Al momento sono innamorata e vedo tutto rosa: sarà banale, ma per me l’amore viene prima di tutto".

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