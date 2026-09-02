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Giornalismo scadente e aggressivo, notizie ad ogni costo: al Festival di Venezia la storia dell'uomo che cambiò per sempre l'editoria

Presentato al Festival di Venezia 2026 il film che parla dell'ascesa di Rupert Murdoch, Larry Lamb e del Sun tra scandali, notizie urlate e interviste sopra le righe

"Ink" di Danny Boyle ha aperto il Concorso di Venezia 83.
È l’adattamento dello spettacolo teatrale di James Graham e senza snaturarne i dialoghi brillanti fa luce su uno degli spaccati editoriali più progressisti del giornalismo moderno: l’ascesa parabolica del The Sun sotto la direzione di Larry Lamb.

Con Jack O’Connell, Guy Pearce e Claire Foy il film sarà distribuito in Italia da Lucky Red.

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