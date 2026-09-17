Alessandra Mastronardi intrappolata nell’“Ingorgo”: una semplice coda diventa un incubo infernale su Prime Video. Ecco perché
La nuova serie arriverà il 2 ottobre con sei episodi e un cast ricchissimo: tra incontri surreali, segreti e colpi di scena, una storia tutta da scoprire.
Alessandra Mastronardi è tra i protagonisti di Ingorgo, la nuova serie italiana di Prime Video in arrivo il 2 ottobre 2026. Diretta dagli YouNuts! e scritta da Daniela Delle Foglie, la serie può contare su un cast particolarmente ricco, con numerosi volti noti del cinema, della televisione e del teatro. La piattaforma streaming ha diffuso il trailer ufficiale, che offre un primo sguardo al progetto senza anticipare troppo. Oltre a Mastronardi, nel cast figurano anche Stefano Fresi, Corrado Guzzanti, Matilde Gioli, Lucia Ocone, Francesco Pannofino e molti altri. Vediamo insieme tutti i dettagli.
Ingorgo, quando esce la nuova serie con Alessandra Mastronardi su Prime Video: trailer e trama
Un gigantesco ingorgo stradale diventa il punto di partenza per una commedia corale in cui persone completamente diverse tra loro si ritrovano, loro malgrado, a condividere la stessa interminabile attesa. È questa l’idea alla base di Ingorgo, nuova serie originale italiana di Prime Video diretta dagli YouNuts!, ovvero Antonio Usbergo e Niccolò Celaia. La serie, composta da sei episodi, arriverà sulla piattaforma il 2 ottobre 2026. Il progetto prende ispirazione dal format spagnolo Atasco e porta al centro della narrazione una situazione quotidiana trasformata in un susseguirsi di incontri improbabili, incomprensioni, segreti e momenti surreali.
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La sceneggiatura è firmata da Daniela Delle Foglie, già autrice di Gigolò per caso. Nel corso dell’ingorgo, l’attesa forzata fa emergere personalità, tensioni e vicende personali dei numerosi protagonisti, creando una serie di storie parallele che finiscono per intrecciarsi. Il traffico diventa così lo scenario attraverso cui raccontare, con leggerezza e ironia, il lato più assurdo delle relazioni umane e della vita di tutti i giorni. Di seguito, il trailer della serie Ingorgo:
Il cast di Ingorgo
Come abbiamo già detto, la serie sarà piena di volti amati dal grande pubblico. Ecco, dunque, che chi vedremo nel cast:
- Dino Abbrescia
- Lorenzo Adorni
- Valentina Barbieri
- Thomas Basilico
- Ninni Bruschetta
- Cecilia Cantarano
- Selene Caramazza
- Antonio Catania
- Domenico Centamore
- Francesco Centorame
- Claudio Colica
- Fabrizio Colica
- Michela De Rossi
- Pietro De Silva
- Valerio Desirò
- Ugo Dighero
- Deborah Donadio
- Mario Ermito
- Gianni Fantoni
- Donatella Finocchiaro
- Corrado Fortuna
- Stefano Fresi
- Matilde Gioli
- Corrado Guzzanti
- Pia Lanciotti
- Ludovica Martino
- Marina Massironi
- Alessandra Mastronardi
- Maria Amelia Monti
- Nicola Nocella
- Lucia Ocone
- Francesco Pannofino
- Ilenia Pastorelli
- Valentina Romani
- Francesco Russo
- Denise Tantucci
- Gian Marco Tognazzi
- Gabriele Vagnato
- Luca Vecchi
- Debora Villa
Vi ricordiamo che la serie arriverà in streaming su Prime Video il 2 ottobre 2026, e sembra che tutti e sei gli episodi usciranno insieme sulla piattaforma e non a cadenza settimanale.
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