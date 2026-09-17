Alessandra Mastronardi intrappolata nell’“Ingorgo”: una semplice coda diventa un incubo infernale su Prime Video. Ecco perché La nuova serie arriverà il 2 ottobre con sei episodi e un cast ricchissimo: tra incontri surreali, segreti e colpi di scena, una storia tutta da scoprire.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Alessandra Mastronardi è tra i protagonisti di Ingorgo, la nuova serie italiana di Prime Video in arrivo il 2 ottobre 2026. Diretta dagli YouNuts! e scritta da Daniela Delle Foglie, la serie può contare su un cast particolarmente ricco, con numerosi volti noti del cinema, della televisione e del teatro. La piattaforma streaming ha diffuso il trailer ufficiale, che offre un primo sguardo al progetto senza anticipare troppo. Oltre a Mastronardi, nel cast figurano anche Stefano Fresi, Corrado Guzzanti, Matilde Gioli, Lucia Ocone, Francesco Pannofino e molti altri. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Ingorgo, quando esce la nuova serie con Alessandra Mastronardi su Prime Video: trailer e trama

Un gigantesco ingorgo stradale diventa il punto di partenza per una commedia corale in cui persone completamente diverse tra loro si ritrovano, loro malgrado, a condividere la stessa interminabile attesa. È questa l’idea alla base di Ingorgo, nuova serie originale italiana di Prime Video diretta dagli YouNuts!, ovvero Antonio Usbergo e Niccolò Celaia. La serie, composta da sei episodi, arriverà sulla piattaforma il 2 ottobre 2026. Il progetto prende ispirazione dal format spagnolo Atasco e porta al centro della narrazione una situazione quotidiana trasformata in un susseguirsi di incontri improbabili, incomprensioni, segreti e momenti surreali.

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La sceneggiatura è firmata da Daniela Delle Foglie, già autrice di Gigolò per caso. Nel corso dell’ingorgo, l’attesa forzata fa emergere personalità, tensioni e vicende personali dei numerosi protagonisti, creando una serie di storie parallele che finiscono per intrecciarsi. Il traffico diventa così lo scenario attraverso cui raccontare, con leggerezza e ironia, il lato più assurdo delle relazioni umane e della vita di tutti i giorni. Di seguito, il trailer della serie Ingorgo:

Il cast di Ingorgo

Come abbiamo già detto, la serie sarà piena di volti amati dal grande pubblico. Ecco, dunque, che chi vedremo nel cast:

Dino Abbrescia

Lorenzo Adorni

Valentina Barbieri

Thomas Basilico

Ninni Bruschetta

Cecilia Cantarano

Selene Caramazza

Antonio Catania

Domenico Centamore

Francesco Centorame

Claudio Colica

Fabrizio Colica

Michela De Rossi

Pietro De Silva

Valerio Desirò

Ugo Dighero

Deborah Donadio

Mario Ermito

Gianni Fantoni

Donatella Finocchiaro

Corrado Fortuna

Stefano Fresi

Matilde Gioli

Corrado Guzzanti

Pia Lanciotti

Ludovica Martino

Marina Massironi

Alessandra Mastronardi

Maria Amelia Monti

Nicola Nocella

Lucia Ocone

Francesco Pannofino

Ilenia Pastorelli

Valentina Romani

Francesco Russo

Denise Tantucci

Gian Marco Tognazzi

Gabriele Vagnato

Luca Vecchi

Debora Villa

Vi ricordiamo che la serie arriverà in streaming su Prime Video il 2 ottobre 2026, e sembra che tutti e sei gli episodi usciranno insieme sulla piattaforma e non a cadenza settimanale.

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