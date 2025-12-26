Indovina chi viene a Natale? Arriva il film con uno sventurato Raoul Bova: i segreti del suo successo Tutti i dettagli sulla commedia corale natalizia che riunisce un cast ricco di volti noti e alterna risate e riflessioni, usando il Natale come specchio dei cambiamenti della società.

Torna in tv Indovina chi viene a Natale?, il film diretto da Fausto Brizzi con una famiglia apparentemente normale che si ritrova riunita per le feste, ma dietro la tavola imbandita emergono scelte di vita inaspettate e verità nascoste. Tra i figli c’è anche Diego, interpretato da Raoul Bova, che torna a casa con un segreto importante e una visione del mondo molto diversa da quella dei genitori. Nel corso della storia, Diego resta vittima di un incidente, evento che scuote profondamente l’equilibrio familiare e costringe tutti a rimettere in discussione certezze e priorità.

Indovina chi viene a Natale? va in onda proprio stasera, su Cine 34, alle 18:50.

