Independence Day, 30 anni dopo: perché quella Casa Bianca in fiamme è ancora il momento che ha cambiato tutto A 30 anni dall'uscita, il film Independence Day resta il blockbuster che ha inventato il marketing del Super Bowl e trasformato la distruzione in arte visiva.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Ci sono film destinati a rimanere nella storia, anche a distanza di un bel po’ di tempo. Oggi, 3 luglio 2026, Independence Day compie 30 anni, il film di fantascienza di Roland Emmerich, che ha stravolto i botteghini di tutto il mondo. Quando uscì nel 1996 in America, i numeri del disaster movie con Will Smith parlavano chiaro: 50, 2 milioni nel primo weekend. Rimase al primo posto per tre fine settimana consecutivi e chiuse la sua corsa con 817,4 milioni di dollari in tutto il mondo. Una delle scene più iconiche è sicuramente l’attacco – da parte degli alieni – alla Casa Bianca, di cui parleremo di seguito.

Independence Day compie 30 anni: la notte in cui il mondo guardò la Casa Bianca esplodere e non fu più lo stesso

Come abbiamo già detto, oggi è il 30° anniversario dall’uscita del film Independence Day e c’è una cosa che proprio nessuno, tuttora, riesce a dimenticare. O meglio, per essere più precisi, c’è un’immagine che una generazione intera porta impressa nella memoria: una colonna di fuoco che sale diritta verso il cielo, dove un attimo prima c’era la Casa Bianca. Non una guerra, non un terremoto, ma qualcosa di molto più grande e impressionante. Era il 3 luglio 1996, e Roland Emmerich stava per insegnare a Hollywood come si fa esplodere il mondo con stile. Nel 1996 (data di uscita) è stato il film più visto dell’anno, e lo era diventato ancora prima che molti ne capissero davvero il perché. La risposta, in realtà, stava in dieci secondi di pellicola. La scena dell’esplosione della Casa Bianca dura meno di dieci secondi sullo schermo, eppure è il momento-simbolo dell’intero film: fu usata in tutti i trailer, immortalata su poster e copertine VHS, e rappresenta probabilmente la ragione principale per cui Independence Day vinse la statuetta per i Migliori Effetti Visivi alla cerimonia degli Oscar del 1997, battendo gli animatronici di Dragonheart e i tornado digitali di Twister. Ma come fu realizzata? La risposta rivela molto sull’anima autentica di questo film, e su ciò che lo distingue ancora oggi dalla produzione contemporanea. Il reparto miniature della produzione costruì più modellini in scala di qualsiasi altro film precedente: edifici, strade cittadine, aerei, monumenti, astronavi. Fu costruito anche un modello della Casa Bianca di circa tre metri per un metro e mezzo, utilizzato in riprese con prospettiva forzata prima di essere distrutto.

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I supervisori agli effetti visivi, Volker Engel e Douglas Smith, fotografarono circa 4.000 elementi in scala e miniature da tavolo. La lavorazione di questi modelli richiese circa nove mesi, con fino a quattro troupe di camera al lavoro in parallelo. La notte in cui si girò la distruzione della Casa Bianca, circa cinquanta membri della stampa furono invitati ad assistere all’esplosione dal vivo nel parcheggio fuori dall’hangar di produzione, insieme a un team documentaristico supervisionato da Ben Burtt, il famoso sound designer di Star Wars. Era uno show nell’show: Emmerich aveva trasformato la ripresa di un effetto pratico in un evento mediatico. La scena fu ripresa in slow motion a 360 fotogrammi al secondo per far sembrare reale l’effetto, e ciò che si vede nel film è esattamente ciò che venne girato quella notte.

Come Independence Day ha cambiato per sempre (anche) il marketing cinematografico

Quella sequenza divenne poi il cuore pulsante di una campagna marketing che avrebbe riscritto le regole del settore. La Fox volle un teaser pronto per il 28 gennaio 1996, in modo da poterlo trasmettere durante il Super Bowl XXX. Per quello spot, la Fox pagò 1,3 milioni di dollari, e il successo che ne derivò avviò il trend di usare il Super Bowl come rampa di lancio per i blockbuster estivi. Lo spot si chiudeva con la scritta: "Enjoy the Super Bowl – it may be your last." Questa capacità di trasformare il cinema in evento collettivo non era casuale. Emmerich e il suo produttore Dean Devlin avevano già pensato alla campagna pubblicitaria mentre scrivevano la sceneggiatura, rinchiusi per quasi un mese in una casa affittata a Puerto Vallarta, in Messico. Quando mandarono il copione agli studios di Hollywood, sulla prima pagina non c’era il titolo: c’era la frase "Il mondo finirà il 4 luglio". La data, il 4 luglio, Giorno dell’Indipendenza americana, era inscindibile dall’identità stessa del film. Emmerich impose alla Fox come condizione contrattuale la data di uscita nel weekend del 4 luglio, una condizione che la Universal non era in grado di garantire e che costò alla major rivale l’acquisizione del progetto. C’era anche, dietro quella scelta, una motivazione competitiva precisa. Emmerich venne a sapere che Tim Burton stava lavorando a Mars Attacks!, un film con lo stesso tema dell’invasione aliena ma in chiave comica, e volle assicurarsi di uscire prima. Ironia della sorte, la Warner Bros. ritardò Mars Attacks! a dicembre per via di problemi di budget e alla fine i due film non si scontrarono affatto.

Per quanto riguarda il Presidente Whitmore, avrebbe potuto avere un volto completamente diverso. Kevin Spacey era il candidato iniziale di Devlin, ma la Fox bocciò la proposta ritenendo che l’attore non avesse il potenziale per diventare una star (questo prima che uscissero I soliti sospetti e Seven). Il ruolo andò a Bill Pullman, che preparò il personaggio leggendo The Commanders, di Bob Woodward e guardando il documentario The War Room: una scelta metodica per dare credibilità a un presidente ex pilota da guerra. Il risultato fu il discorso più famoso del film, "Today we celebrate our Independence Day", che persino Bill Clinton, presente alla proiezione privata alla Casa Bianca, trovò abbastanza convincente da voler fare poi un tour guidato dell’edificio con Pullman dopo i titoli di coda.

Independence Day, perché anche dopo 30 anni è un film ‘speciale’

A trent’anni di distanza, Independence Day resiste perché ha saputo fare qualcosa che pochissimi blockbuster riescono a fare: essere allo stesso tempo un film di genere e qualcosa di più. La distruzione della Casa Bianca non era solo spettacolo visivo: era una provocazione, un’immagine che sfidava l’immaginario americano e lo trasformava in intrattenimento globale. Quella scena è la ragione per cui il marketing cinematografico ha scoperto il Super Bowl come palcoscenico, e per cui ogni estate da allora siamo abituati a vedere il mondo finire al cinema con una certa eleganza tecnica. Pensare che tutto questo nasce dopo che un un modellino in gesso è stato fatto esplodere in un parcheggio, be’… ha dell’incredibile. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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