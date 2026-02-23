L'incubo di Pilar Fogliati, citata negli Epstein files a sua insaputa: "Ho avuto i brividi quando l'ho letto" Una riga di messaggio che fa accapponare la pelle: il nome dell’attrice finisce nei file più discussi degli ultimi anni e lei racconta il momento in cui lo ha scoperto.

Come sarà stato per Pilar Fogliati rendersi conto che il suo nome compare all’interno degli Epstein Files? Mentre l’attrice si prepara a salire su uno dei palchi più celebri d’Italia, tra una chiacchiera e l’altra, la giovane spiega di come ha appreso di questa traumatica notizia.

Il caso dei documenti Epstein che sta infiammando il mondo dello spettacolo e della politica

Gli Epstein Files sono un archivio mastodontico, composto da circa tre milioni di pagine, centinaia di migliaia di fotografie e migliaia di video, in cui compaiono i nomi di centinaia di personaggi famosi, spesso citati senza contesto o a loro completa insaputa. Non si tratta di una lista di colpevoli né di clienti, ma di un insieme di documenti eterogenei, messaggi, mail e appunti che restituiscono una mappa confusa di relazioni e riferimenti.

La scoperta di Pilar Fogliati e la sua reazione istintiva

A citarle la vicenda è stato Il Messaggero, che ha interpellato l’attrice sulla presenza del suo nome in uno dei documenti: "Il suo nome è apparso una volta negli Epstein Files, citato in un messaggio. Come è possibile?". La risposta di Fogliati è altrettanto diretta: "Ho avuto i brividi quando ho letto la notizia. Non voglio nemmeno sapere come ci sono finita là dentro. Preferirei non parlarne". Poche parole che restituiscono tutta la sensazione di smarrimento e di disagio di fronte a una vicenda più grande, oscura e ingestibile.

La conversazione incriminata che contiene il nome dell’attrice

Per dovere di cronaca, è emersa anche la conversazione completa in cui il nome di Pilar Fogliati viene citato. Si tratta di uno scambio tra Eduardo Teodorani e Jeffrey Epstein, una sequenza lunga e articolata di messaggi che parlano di incontri, orari, viaggi, indirizzi e presenze femminili, in un contesto inquietante e disturbante, ovviamente il tutto completamente all’oscuro della malcapitata attrice. Ecco uno stralcio con le parti salienti:

Eduardo Teodorani: "Chiamami quando puoi, preoccupato per l’Italia"

Jeffrey Epstein: "Steve Bannon sarà a Roma. Vuoi incontrarlo? Chiamami tra un’ora"[…]

Eduardo Teodorani: "Arrivo alle 18:00 per cena, che ne dici? Invitiamo Carla senza marito"

Jeffrey Epstein: "Steve non è venuto Carla e Monica per un drink"

Eduardo Teodorani: "Ma mia moglie sente la tua mancanza. Anch’io troppo felice di vederti"

Jeffrey Epstein: "Sono libero alle 21"

Eduardo Teodorani: "OK"

Jeffrey Epstein: "Dimmi il tuo piano"

Eduardo Teodorani: "Con l’ex First Lady passerò da te intorno alle 22 se va bene per te"

Jeffrey Epstein: "Perfetto"

Eduardo Teodorani: "Troppo stanco, vengo domani se ok per te" […]

Eduardo Teodorani: "Vengo intorno alle 22 se va bene per te master"

Jeffrey Epstein: "Ok"

Eduardo Teodorani: "Master è meglio domani mattina perché Davina non sta bene e preferisco non lasciarla sola controlla questa ragazza che voglio presentarti, Pilar Fogliati. Ci vediamo domani."

Jeffrey Epstein: "Spero si senta meglio Ho riunioni fino alle 12:30"

La preparazione per Sanremo, per chi tifa Pilar Fogliati

Ovviamente si è parlato anche di altri durante l’intervista, la fine del discorso si sposta infatti su Sanremo, dove Pilar Fogliati sarà co-conduttrice di una delle serate del Festival. L’attrice non nasconde l’emozione legata a quell’appuntamento così importante e simbolico, ammettendo: "C’ho l’ansia". Racconta di voler portare sul palco una conduzione spontanea, leggera, affidandosi anche ai suoi personaggi e alla propria ironia: "Ci porterò tutti i miei alter ego. Ciascuno di loro interverrà nei momenti più giusti". Alla domanda sul perché abbia accettato una sfida così impegnativa risponde: "Perché sono matta. Ma Sanremo fa parte della storia del costume: se sei italiana, e ti capita l’opportunità, come puoi dire di no?". E aggiunge, con un tono che mescola autoironia e lucidità: "E se sbaglio o mi impappino… alla fine che succede? Niente". Ma per chi tifa l’attrice? Lo rivela parzialmente lei stessa: "Posso solo dire che ho tre amicizie: Levante, che ha scritto le musiche di Romantiche, Fulminacci e Michele Bravi".

