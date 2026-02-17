Incontrare George Clooney in Italia è possibile: quando e dove vederlo George Clooney torna in Italia come ospite d'onore a Cuneo per l'evento "Dialoghi sul Talento": ecco i dettagli su data, location e come partecipare

Se il vostro sogno è poter incontrare o anche solo vedere dal vivo George Clooney, sappiate che ora c’è la possibilità che ciò accada. Il prossimo 8 aprile 2026 alle 9:30 al Palazzetto dello sport di Cuneo, l’attore premio Oscar sarà infatti in Piemonte per un evento molto importante.

George Clooney torna in Italia per un incontro importante con i giovani

Clooney tornerà in Italia per un incontro con i giovani che si inserisce nel format "Dialoghi sul Talento", un’iniziativa promossa dalla Fondazione CRC, che nasce dalla collaborazione con la Clooney Foundation for Justice e il supporto di Collisioni. Sarà una mattina di dialogo per coloro che avranno l’occasione e il privilegio di essere all’evento: l’attore avrà un ruolo importante nella lunga chiacchierata che porterà alla luce temi come l’importanza dei diritti umani, tematica della quale da tempo si occupa la Fondazione CRC. D’altronde, l’attività filantropica di Clooney è ben nota, e anche nel nostro paese, dove l’attore è intervenuto in maniera anche concreta in occasioni difficili.

Non è la prima iniziativa per Clooney e la fondazione, ma è anzi una vera e propria tradizione di incontri di altissimo livello, che ha già visto passare per Cuneo icone dello sport come Pep Guardiola, Andre Agassi e Stefanie Graf, l’astronauta Paolo Nespoli, oltre a figure del calibro di Andrea Bocelli e Kerry Kennedy.

Il legame di Clooney con l’Italia

La presenza di George Clooney a Cuneo è, d’altronde, la conferma di un legame viscerale con il territorio italiano. L’attore, come accennato, ha dimostrato più volte che la sua vicinanza al nostro Paese è fatta di gesti tangibili. Recentemente, si è mostrato vicino ai cittadini di Laglio, colpiti da violente tempeste e inondazioni. Non si è però limitato ai messaggi di rito, ma si è recato personalmente nelle zone colpite per ascoltare le necessità dei residenti, offrendo supporto finanziario e logistico per la ricostruzione.

Ricordiamo, inoltre, che la star hollywoodiana è profondamente legata al Lago di Como, dove dal 2002 possiede la storica Villa Oleandra a Laglio. La villa è la residenza estiva abituale, spesso condivisa con la moglie Amal e celebri ospiti. Da anni si vocifera di una possibile vendita della proprietà che, tuttavia, rimane residenza dell’attore.

