Incidente sul set per Sophie Turner, bloccata la serie tv di Tomb Raider: che succede ora Pausa precauzionale per l’ambizioso progetto di Amazon MGM Studios su Tomb Raider, dopo un piccolo incidente occorso alla protagonista

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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Brusca frenata per uno dei progetti più chiacchierati della prossima produzione serial di Prime Video. Le riprese di Tomb Raider, la serie ad alto budget tratta dall’omonima serie di videogiochi, prodotta da Amazon MGM Studios e firmata dalla creatrice di Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, sono state ufficialmente sospese. La causa dello stop forzato è un infortunio occorso alla protagonista Sophie Turner, l’attrice britannica nota ai più per il ruolo di Sansa Stark ne Il Trono di Spade, che è stata scelta per dare un nuovo volto all’iconica archeologa e avventuriera Lara Croft.

Un infortunio lieve, ma da non sottovalutare

La notizia è stata confermata direttamente dagli studios attraverso un comunicato ufficiale rilasciato alla testata Deadline. Sophie Turner ha subito recentemente "un infortunio minore", ha dichiarato lo studio nella nota. "Come misura precauzionale, la produzione è stata brevemente messa in pausa per consentirle il tempo necessario a riprendersi. Non vediamo l’ora di riprendere i lavori il prima possibile". Al momento non è stato chiarito se l’incidente sia avvenuto direttamente sul set durante la realizzazione di una scena d’azione o in un contesto privato, ma fonti vicine alla produzione indicano che la chiusura del set dovrebbe durare circa due settimane. Una nota positiva riguarda il trattamento della squadra tecnica: durante questo periodo di fermo, l’intera troupe continuerà a essere regolarmente retribuita.

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L’inizio dei lavori e il cast stellare

L’annuncio dell’inizio della produzione era arrivato lo scorso 15 gennaio, quando Amazon MGM Studios, che realizza la serie in collaborazione con Crystal Dynamics, aveva diffuso la prima immagine ufficiale di Sophie Turner nei panni di Lara Croft, scatenando l’entusiasmo di molti fan del videogioco e dell’attrice. Le riprese si stanno svolgendo principalmente nel Regno Unito, terra d’origine sia della protagonista che della showrunner. La serie vanta un cast di altissimo profilo che vede affiancare alla Turner nomi del calibro di Sigourney Weaver e Jason Isaacs. Tra gli altri interpreti confermati figurano Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie e August Wittgenstein.

Dietro le quinte di un adattamento ambizioso

Phoebe Waller-Bridge non è solo la creatrice del progetto, ma ricopre anche i ruoli di scrittrice, produttrice esecutiva e co-showrunner insieme a Chad Hodge. La regia è invece affidata a Jonathan Van Tulleken, che funge anche da produttore esecutivo. La complessità della produzione è testimoniata dal coinvolgimento di numerose società, tra cui la Wells Street Films della stessa Waller-Bridge, Story Kitchen e Legendary Television. Questo adattamento seriale promette di esplorare le origini e le missioni di Lara Croft con un tono moderno e dinamico, tipico della scrittura della Waller-Bridge. Nonostante l’imprevisto legato alla salute di Sophie Turner, la macchina produttiva sembra pronta a ripartire con slancio non appena l’attrice riceverà il via libera dai medici, pronta dunque ad avventurarsi nuovamente alla ricerca di chissà quali tesori nascosti.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

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