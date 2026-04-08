Sergio Castellitto tra desiderio e scelte che cambiano la vita: la serie evento italiana è già attesissima
Dal 8 maggio su HBO Max, “In Utero” esplora il mondo della fertilità tra storie intime e scelte complesse, con un cast guidato da Sergio Castellitto.
Una clinica per la fertilità, vite sospese tra speranza e paura, e decisioni destinate a lasciare il segno. È questo il cuore di "In Utero", la nuova serie prodotta da Cattleya, in arrivo in esclusiva su HBO Max da venerdì 8 maggio 2026. Creata da Margaret Mazzantini e diretta da Maria Sole Tognazzi, la serie promette uno sguardo profondo e umano su un tema ancora poco raccontato: la genitorialità assistita. Otto episodi, rilasciati settimanalmente, per raccontare storie diverse ma unite dallo stesso desiderio: diventare genitori.
Una clinica, mille storie: il cuore narrativo di In Utero
Ambientata a Barcellona, la serie ruota attorno alla clinica "Creatividad", centro di fecondazione assistita dove ogni giorno si incrociano destini diversi. Protagonista è Ruggero, interpretato da Sergio Castellitto, ginecologo e fondatore della struttura, uomo segnato da anni di esperienza e da un rapporto complesso con la vita che aiuta a generare.
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Accanto a lui troviamo Angelo, giovane biologo e uomo trans interpretato da Alessio Fiorenza, simbolo di una nuova generazione di professionisti e di una visione più inclusiva della genitorialità. Completano il quartetto principale Teresa, amministratrice della clinica interpretata da Maria Pia Calzone, e Dora, patient assistant dal passato misterioso interpretata da Thony. Ogni episodio intreccia le loro storie personali con quelle dei pazienti: coppie eterosessuali e omosessuali, single, persone con percorsi di vita complessi che portano con sé desideri, paure e domande spesso senza risposta.
Tra etica, scienza e sentimenti: una serie che racconta il nostro tempo
"In Utero" non è solo un medical drama, ma un racconto corale che affronta temi profondi e attuali: i limiti biologici, le nuove forme di famiglia, le implicazioni etiche della medicina riproduttiva. La serie si distingue per la sua capacità di entrare nell’intimità dei personaggi senza giudicare, restituendo tutta la complessità delle loro scelte.
La regia di Maria Sole Tognazzi, che cura anche la direzione artistica, accompagna lo spettatore in un viaggio emotivo fatto di attese, fallimenti e piccoli miracoli quotidiani. Gli ultimi quattro episodi portano la firma di Nicola Sorcinelli, ampliando ulteriormente il respiro narrativo del progetto. Il cast corale, ricchissimo, include nomi come Valentina Romani, Maya Sansa e Donatella Finocchiaro, contribuendo a costruire un universo credibile e stratificato. Ogni storia diventa così un tassello di un mosaico più grande, in cui il desiderio di avere un figlio si confronta con la realtà, spesso dura, della vita. Prodotta da Cattleya in collaborazione con Paramount Television International Studios, la serie conferma ancora una volta la capacità dell’industria italiana di raccontare storie universali con uno sguardo autentico.
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