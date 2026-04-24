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In Utero sbarca su HBO Max, Sergio Castellitto guida il cast eccezionale: tutti i personaggi della serie

Dentro la clinica più controversa della TV: tra ricerca di genitorialità e gli intrecci di vita tra personale medico e pazienti, guidati da un cast eccezionale.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

  • 2/5 Angelo
  • 3/5 Teresa
  • 4/5 Dora
  • 5/5 Gli altri personaggi
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Ruggero Gentile

Interpretato da Sergio Castellitto, Ruggero è il fondatore della clinica e un ginecologo visionario che considera la procreazione assistita una vera e propria missione. Convinto sostenitore del diritto alla genitorialità, si muove spesso su un confine sottile tra etica e ambizione, incarnando il cuore ideologico della serie.

Angelo

Alessio Fiorenza dà volto ad Angelo, un giovane embriologo brillante e centrale nelle dinamiche della clinica. Il suo percorso personale si intreccia con quello professionale, soprattutto nel suo cammino di affermazione di genere, rendendolo uno dei personaggi più profondi e delicati del racconto.

Teresa

Maria Pia Calzone interpreta Teresa, moglie di Ruggero e amministratrice della struttura. È il lato razionale e organizzativo della clinica, colei che tiene insieme ogni ingranaggio con pragmatismo, spesso bilanciando le scelte più emotive del marito.

Dora

Thony veste i panni di Dora, la patient assistant che accompagna i pazienti nel loro percorso. Figura empatica e fondamentale, rappresenta il ponte tra la dimensione medica e quella emotiva, muovendosi continuamente tra speranza e realtà.

Gli altri personaggi

Accanto ai protagonisti principali, la serie si arricchisce di un ampio cast corale che contribuisce a dare profondità alla narrazione. Tra questi troviamo Sofia (Marianna Fontana), Lucia (Romana Maggiora Vergano), Francesco (Fabrizio Falco), Matilde (Denise Capezza), Simone (Enrico Borello), Nadia (Nika Perrone), Tommaso (Giovanni Toscano) e Mattia (Gabriele Falsetta). Ognuno di loro porta una prospettiva diversa sul mondo della clinica.

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