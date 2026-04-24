Ruggero Gentile Interpretato da Sergio Castellitto, Ruggero è il fondatore della clinica e un ginecologo visionario che considera la procreazione assistita una vera e propria missione. Convinto sostenitore del diritto alla genitorialità, si muove spesso su un confine sottile tra etica e ambizione, incarnando il cuore ideologico della serie.

Angelo Alessio Fiorenza dà volto ad Angelo, un giovane embriologo brillante e centrale nelle dinamiche della clinica. Il suo percorso personale si intreccia con quello professionale, soprattutto nel suo cammino di affermazione di genere, rendendolo uno dei personaggi più profondi e delicati del racconto.

Teresa Maria Pia Calzone interpreta Teresa, moglie di Ruggero e amministratrice della struttura. È il lato razionale e organizzativo della clinica, colei che tiene insieme ogni ingranaggio con pragmatismo, spesso bilanciando le scelte più emotive del marito.

Dora Thony veste i panni di Dora, la patient assistant che accompagna i pazienti nel loro percorso. Figura empatica e fondamentale, rappresenta il ponte tra la dimensione medica e quella emotiva, muovendosi continuamente tra speranza e realtà.