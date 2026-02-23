La star di Ghostbusters attraversa le epoche su Disney+: quando esce il film Kate McKinnon è una dei protagonisti di In un batter d'occhio, il nuovo film di Disney+ che promette di essere un viaggio unico attraverso le epoche

Il prossimo 27 febbraio 2026, Disney+ accoglierà nel suo catalogo In un Batter d’Occhio (In the Blink of an Eye). Il regista premio Oscar Andrew Stanton, già celebre per aver emozionato il mondo con WALL·E e Alla ricerca di Nemo, torna dietro la macchina da presa per raccontare un’epopea che attraversa millenni di storia e che avrà tra i protagonisti la star di Ghostbusters Kate McKinnon.

In un Batter d’Occhio arriva su Disney+: la trama del film con Kate McKinnon

Il film non segue una linea temporale unica, ma si ramifica in un suggestivo trittico narrativo basato sulla sceneggiatura di Colby Day (già autore di Spaceman). Al centro di tutto, un’unica domanda: cosa ci rende davvero umani?

In un passato ancestrale, seguiamo le vicissitudini di una famiglia di Neanderthal (Jorge Vargas e Tanaya Beatty). La loro è una lotta pura per la sopravvivenza, un viaggio alla scoperta dei primi strumenti e dei legami primordiali. Nel tempo presente, protagonista è invece Claire (Rashida Jones), un’antropologa moderna che dedica la vita allo studio delle nostre origini. Mentre scava nel passato, si ritrova a dover gestire le complessità emotive di un nuovo amore con il collega Greg (Daveed Diggs). Due secoli nel futuro, la sfida si sposta poi tra le stelle. A bordo di un’astronave, Coakley (Kate McKinnon) deve allearsi con un’intelligenza artificiale per sventare una crisi ambientale che minaccia la vita stessa dell’equipaggio.

Il cast e i dettagli del film

La visione di Stanton è supportata dalla fotografia di Ole Birkeland (Judy) e dagli effetti visivi di Jake Braver (Birdman), che mirano a garantire un’esperienza visiva tanto intima quanto spettacolare.

Il cast del film è composto da Kate McKinnon (nota anche per Bombshell – La voce dello scandalo, Saturday Night Live, oltre che per Ghostbusters), Rashida Jones (On the Rocks, Parks and Recreation), da Daveed Diggs (Hamilton), Jorge Vargas (celebre protagonista della serie Netflix Snowpiercer) e Tanaya Beatty (Yellowstone). In un Batter d’Occhio è diretto dal regista vincitore dell’Academy Award® Andrew Stanton, ed è prodotto da Jared Ian Goldman (Ingrid va a ovest, Russian Doll).

