Su Prime Video ha da poco visto la luce la serie Young Sherlock, che lo vede come creatore, regista e produttore, ma Guy Ritchie è già pronto a tornare al cinema con una nuova creatura. Stiamo parlando di In the Grey, che si presenta oggi col primo trailer con protagonisti Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Rosamund Pike ed Eiza Gonzalez. La commedia d’azione arriverà nelle sale a metà del prossimo maggio, ma non si ha ancora una data precisa per la distribuzione italiana. Come sempre vi lasciamo il trailer di In the Grey con Jake Gyllenhaal in calce a questo articolo.

Azione e commedia nel trailer di In the Grey di Guy Ritchie con Jake Gyllenhaal

In the Grey segue una squadra segreta di agenti d’élite che vivono nell’ombra a livello globale, abili nell’uso del potere e dell’influenza quanto nell’uso di armi automatiche ed esplosivi ad alto potenziale. Quando uno spietato despota ruba un miliardo di dollari, la squadra viene inviata a recuperarlo in quella che per chiunque altro sarebbe una missione suicida. Quella che inizia come una rapina impossibile peggiora notevolmente, trasformandosi in una guerra totale fatta di strategia, inganni e sopravvivenza.

Jake Gyllenhaal veste i panni di un americano sbruffone, Bronco, mentre Henry Cavill quelli dell’assennato inglese Sid. Entrambi sono comunque molto versati in tutto ciò che ha la tendenza ad essere sparato o fatto esplodere. A gestire i due agenti c’è la loro coordinatrice, interpretata da Eiza Gonzalez.

Un cast di fiducia per Guy Ritchie

Per In the Grey, Ritchie si è affidato a un cast di attori che ben conosce. La collaborazione con Henry Cavill risale ai tempi di Operazione U.N.C.L.E. ed è proseguita con il recenteIl ministero della guerra sporca. Gyllenhaal ha recitato per lui in The Covenant, mentre Eiza Gonzalez era sia in Il ministero della guerra sporca che in Fountain of Youth – L’eterna giovinezza.

A completare il cast ci sono Rosamund Pike, Kristofer Hivju, Emmet J. Scanlan, Jason Wong, Michael Vu, Fisher Stevens e Carlos Bardem. Annunciato nel 2023, il film sarebbe dovuto uscire nel 2025 ma il produttore, Black Bear, ha preferito posticipare per concludere nel migliore dei modi la post-produzione. Nei panni dei produttori troviamo John Friedberg, Dave Caplan, Guy Ritchie e Ivan Atkinson. Come detto, In the Grey uscirà nelle sale americane il prossimo 15 maggio, mentre non è ancora chiara una data per la distribuzione in Italia. Rimanete sintonizzati per le prossime novità. Nell’attesa, vi lasciamo il trailer di In the Grey qui sotto.

