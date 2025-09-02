Su RaiPlay c’è un film che ha incantato Venezia: Valeria Solarino svela il lato oscuro della perfezione tra amore e inganni In streaming su RaiPlay arriva (Im)perfetta: Valeria Solarino racconta una madre alle prese con insicurezze, inganni online e la ricerca della vera identità.

Tra i vari eventi e i tanti film presentati alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, c’è stato spazio anche per il cortometraggio (Im)perfetta, di Nicolò Bressan Degli Antoni, con Valeria Solarino. Prodotto da One More Pictures e Rai Cinema, il film (della durata di circa 20 minuti) è stato il vincitore del contest La realtà che non esiste, tra gli eventi speciali dell’82ª Mostra. Ma di cosa parla? E perché ha catturato l’attenzione di tutti i presenti a Venezia? Cerchiamo di capirlo insieme.

La trama e il cast del cortometraggio (Im)perfetta

Com’è ormai risaputo, negli ultimi anni alla Mostra del Cinema di Venezia è diventata quasi un’abitudine presentare un nuovo cortometraggio del progetto La Realtà Che Non Esiste, ideato da One More Pictures con Rai Cinema. L’edizione 2025 propone (Im)perfetta scritto da Margherita Pezzella, vincitore della settima edizione del contest dedicato al tema dell’identità frammentata. Il film, diretto da Nicolò Bressan degli Antoni e disponibile su RaiPlay anche in VR, racconta la storia di Elena (Federica Franzellitti), 19 anni, che non si riconosce allo specchio e fatica a trovare sé stessa. Dopo la fine di una relazione, le sue insicurezze la spingono a chiudersi in casa. Online incontra Marta Tiberini, un profilo che incarna la perfezione: bella, sicura di sé e piena di consigli, a partire dalle pillole dimagranti chiamate Perfetta. Elena ne rimane affascinata, al punto da inseguire un modello irraggiungibile, ignorando perfino l’affetto della madre (Valeria Solarino). La scoperta dell’inganno arriverà grazie alla Polizia Postale, che rivelerà l’identità nascosta dietro Marta, portando Elena a capire che essere "imperfetta" è molto più prezioso.

Il corto vede nel cast anche Lisa Luchetta, Luna Shirin Rasia e Matteo Bianchi. La colonna sonora include un brano speciale di Francesca Michielin, che ha rielaborato uno dei suoi pezzi più noti nella versione Quello che ancora non c’è [Imperfetta version].

Curiosità sul cortometraggio (Im)perfetta e dove vederlo in streaming

Il corto (Im)perfetta affronta il tema dell’identità e dei disturbi alimentari: come ha spiegato lo psicoterapeuta Alessandro Raggi, la rete può essere uno strumento di relazione o, al contrario, un pericoloso specchio idealizzante. Barbara Strappato della Polizia di Stato richiama invece l’importanza di educazione, consapevolezza e dialogo, fondamentali per proteggere i ragazzi dai rischi legati all’isolamento e alle relazioni solo virtuali: "Dobbiamo usare alcune parole senza tirarci indietro. Una è educazione, un’altra è consapevolezza, che dobbiamo far crescere anche negli adulti. Un altro ancora è il dialogo che rappresentano la protagonista e la madre interpretata da Valeria Solarino. Molte ragazze e ragazzi che hanno problemi alimentari si isolano, sono oggetto di reati anche gravi, preferiscono amicizie soltanto virtuali e possono essere vittime di tantissimi reati. Tutti temi che abbiamo raccontato con i corti degli anni scorso e che con questa storia siamo riusciti a raccordare tra loro."

Trovate il cortometraggio in streaming su RaiPlay.

