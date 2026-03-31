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Imma Tataranni, Vanessa Scalera come Zingaretti e la svolta alla ‘Montalbano’: qual è il nuovo futuro della serie TV

La sesta stagione della fiction potrebbe fare spazio a una serie di ‘film’ per permettere all’attrice di tornare a vestire i panni del sostituto procuratore

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Imma Tataranni è giunta al termine, o forse no. Lo scorso weekend si è chiusa l’avventura di Vanessa Scalera nei panni del sostituto procuratore di Matera, protagonista dell’amata fiction di Rai 1. L’attrice ha già annunciato di essere arrivata al capolinea e il futuro della serie è più che mai in dubbio. Stando gli ultimi rumor, tuttavia, Imma potrebbe seguire l’esempio de Il commissario Montalbano di Luca Zingaretti. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

Imma Tataranni 6 non si farà: perché e la posizione di Vanessa Scalera

La scorsa domenica è andata in onda l’ultima puntata di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, che ha segnato la fine della quinta stagione e probabilmente dell’intera serie. Vanessa Scalera ha infatti già fatto sapere che non tornerà a vestire i panni del sostituto procuratore di Matera tanto amato dal pubblico di Rai 1. La fiction sembra essere arrivata a fine ciclo (e non sono mancate le critiche per il finale), ma non sono da escludere eventuali colpi di scena. "Dispiace abbandonare questa nave perché abbiamo passato anni molto belli" ha dichiarato Salvatore De Mola in un’intervista a Fanpage. Lo sceneggiatore della serie, tuttavia, ha lasciato uno spiraglio aperto: stando alle ultime indiscrezioni si starebbe pensando a una serie spin-off, un prequel o un sequel ambientato sempre a Matera (magari con il maresciallo Calogiuri interpretato da Alessio Lapice come protagonista).

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Imma Tataranni come Il commissario Montalbano: l’opzione che fece ripensare Luca Zingaretti

Tra le ipotesi sul tavolo, però, c’è anche quella del ‘ripensamento’ di Vanessa Scalera, che potrebbe tornare a interpretare Imma Tataranni: "Non escludo categoricamente che Vanessa possa ripensarci, speriamo!" ha spiegato Salvatore De Mola, che ha aperto anche a un altro scenario molto interessante: portare avanti l’universo narrativo della fiction con vari ‘film’ (puntate da un’ora e mezza), un po’ come successo con Il commissario Montalbano (prima del finale definitivo). "È una delle opzioni che sono state ventilate (…) sostituire la serie con un film è stata ventilata come ipotesi (…) Dipende sempre dalla volontà di continuare, se si decide di continuare poi una modalità si trova" ha ammesso lo sceneggiatore della serie. Così facendo le riprese potrebbero ‘incastrarsi’ tra i numerosi impegni di Vanessa Scalera e di tenere ‘vivo’ il personaggio di Imma: "Consentirebbe anche a Vanessa di non impegnarsi troppo. Un film da due ore si fa in quattro settimane". De Mola ha alimentato questa suggestione ricordando quanto accaduto proprio con Luca Zingaretti anni fa: "Ero preparato. Avevo già vissuto la stessa cosa con Montalbano. Luca Zingaretti, a un certo punto, ci disse che non l’avrebbe più fatto. Dopo qualche anno riprese quel ruolo".

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