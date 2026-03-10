Imma Tataranni 'sopravvive' a Vanessa Scalera, la svolta verso Calogiuri: il piano Rai sul futuro della serie Tv
Mentre la quinta e ultima stagione sta per giungere al termine, a Viale Mazzini si pensa già a uno spin-off.
La quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore segna la fine di un ciclo televisivo che per anni ha conquistato il pubblico della prima serata di Rai 1. Dal debutto nel 2019, la fiction ambientata a Matera è diventata una delle produzioni più riconoscibili della tv pubblica italiana, grazie al suo mix di giallo, ironia e racconto sociale. Ma con gli episodi in onda in queste settimane si avvicina il momento dei saluti. Le quattro puntate, trasmesse tra l’8 e il 29 marzo 2026, rappresentano infatti l’ultimo capitolo della serie così come il pubblico l’ha conosciuta finora.
A sancire la chiusura simbolica della fiction è soprattutto la decisione della protagonista, Vanessa Scalera, di lasciare il personaggio che l’ha resa popolare presso il grande pubblico. L’attrice ha annunciato che questa sarà la sua ultima volta nei panni della determinata sostituta procuratrice, dopo sette anni di lavoro che ha contribuito a ridisegnare il ruolo delle protagoniste femminili nel panorama delle fiction italiane. Il suo addio, però, pare non implichi necessariamente la fine dell’universo narrativo creato dai romanzi di Mariolina Venezia.
Imma Tataranni va avanti senza Vanessa Scalera, l’ipotesi spin-off
E mentre il quinto e ultimo capitolo di Imma Tataranni sta per terminare, l’ipotesi che la serie possa andare avanti anche senza Vanessa Scalera si fa sempre più strada. Tra i tanti cambianti di questo capitolo, con diversi elementi del cast che hanno lasciato la produzione, i malumori dei fan, le curiosità per le novità narrative e la nostalgia per la struttura originale, la Rai sta già iniziando a pensare che non tutto è perduto. Imma Tataranni continua a rappresentare uno dei titoli più forti della domenica sera di Rai 1 e proprio su questa spinta, secondo indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, a Viale Mazzini si starebbe già ragionando su un possibile spin-off ambientato nello stesso mondo investigativo.
L’idea sarebbe quella di proseguire la storia seguendo altri personaggi della Procura o delle forze dell’ordine legate alle indagini di Matera (magari con Valentina o con il ritorno di Calogiuri), mantenendo ambientazione e tono che hanno decretato il successo della fiction, ovviamente affidandosi ancora alla penna di Mariolina Venezia. Un progetto che permetterebbe di conservare il marchio Imma Tataranni pur senza la presenza stabile della sua protagonista. Una strategia sempre più diffusa nella serialità contemporanea: espandere universi narrativi di successo attraverso nuove storie e nuovi protagonisti, mantenendo il legame con la serie madre che ha appassionato milioni di telespettatori.
