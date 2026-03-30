Fiorello provoca la Rai su Imma Tataranni 6: “Ora tocca a De Martino”. E spiega il matrimonio sfumato di Selvaggia Lucarelli Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman ha commentato con ironia la fine dell'amatissima fiction crime. E nel suo mirino è finita pure Selvaggia Lucarelli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Imma Tataranni 5 si è conclusa ieri sera, non senza polemiche. E a rincarare la dose, in onda a La Pennicanza, ci ha pensato come al solito Fiorello. Lo showman ha infatti proposto alla Rai di sostituire Vanessa Scalera con il ‘conduttore del momento’ (nonché prossimo direttore artistico di Sanremo). E nel corso della puntata di oggi non è stato risparmiata (seppure ironicamente) neanche la giurata di Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli. Scopriamo qui sotto tutti i dettagli.

Fiorello, la stoccata alla Rai su Imma Tataranni

Anche oggi La Pennicanza di Rai Radio 2 non ha deluso, tra stoccate pungenti e la solita carrellata di gag irresistibili. A farne le spese, in apertura, è stata innanzitutto l’amatissima serie Imma Tataranni, che ieri sera si è conclusa tra le proteste del pubblico per un finale non all’altezza delle aspettative. Il padrone di casa Fiorello ha azzardato una battuta sull’addio di Vanessa Scalera (attrice protagonista) alla fiction, rivelando a chi andrà il ruolo principale dal prossimo anno: "Vanessa Scalera non ci ripensa, io la conosco. Perché è una che quando dice no è no. È famosa per i no che dice. Però la Rai non molla l’osso. Addirittura, per poter mandare in onda questa serie, cambierà…Indovina a chi lo fanno fare? A De Martino…è l’uomo del momento…sarà un investigatore che cammina col pacco dell’Umbria!".

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Ma le frecciate dello showman non si sono fermate qui. Poco dopo, infatti, nel corso di una video-chiamata con l’attore Vinicio Marchioni, Fiore ha rincarato la dose. "Vanessa Scalera non fa più Imma Tataranni", ha annunciato al suo ospite, "adesso la Rai ha cambiato, si chiamerà Immo Tataranno e lo farà Stefano De Martino!".

L’affondo di Fiorello a Selvaggia Lucarelli

A seguire, un’altra ‘vittima’ illustre della verve di Fiorello è stata la blogger e giurata di Ballando Selvaggia Lucarelli. A proposito del suo matrimonio, il conduttore ha lanciato uno ‘scoop’ clamoroso: "Selvaggia Lucarelli ha detto dalla Toffanin che non si sposa più. Hanno rimandato perché Sal Da Vinci ha tutto occupato e non era libero quella sera!".

Mentre sul finale, il compagno di Biggio ha scelto di festeggiare il compleanno di Paola Iezzi (del duo Paola e Chiara) rispolverando una sua vecchia battuta da bar: "Per riconoscere le due, dicevo sempre una battuta: Chiara è quella coi capelli chiari, e Paola è quella coi capelli Paoli!". Insomma, anche stavolta dalla ‘raffica’ di gag di Fiorello non si è salvato davvero nessuno.

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