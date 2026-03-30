Imma Tataranni (forse) non è finita: il piano Rai su Calogiuri e l’appello a Vanessa Scalera
La sesta stagione della fiction sul sostituto procuratore di Matera interpretato da Vanessa Scalera potrebbe lasciare spazio a una serie spin-off: gli scenari
Imma Tataranni è giunta al capolinea? Ieri, infatti, è calato il sipario sulla quinta (e ultima) stagione dell’amata fiction di Rai 1 con Vanessa Scalera. L’attrice ha già annunciato che non tornerà a vestire i panni del sostituto procuratore di Matera, il cui futuro è ora sempre più incerto. Stando alle ultime indiscrezioni la Rai starebbe pensando di portare avanti l’universo narrativo di Imma (magari con una serie spin-off) o di convincere Scalera a cambiare idea. Cosa succederà? Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo gli scenari.
Imma Tataranni 6 si farà? Le parole di Vanessa Scalera e di Salvatore De Mola
Ieri domenica 29 marzo 2026 si è conclusa la quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore. L’amata fiction Rai ha chiuso col botto negli ascolti tv (oltre 4 milioni e mezzo di spettatori) ma l’ultima puntata ha lasciato l’amaro in bocca ai fan, tra critiche per il gran finale l’appello per avere una sesta stagione. Vanessa Scalera ha purtroppo già messo in chiaro le cose da tempo, facendo sapere di essere arrivata al capolinea della sua avventura nei panni di Imma e di avere "raccontato tutto" quello che c’era da raccontare senza allungarsi troppo. Intervistato da Fanpage, anche lo sceneggiatore Salvatore De Mola ha confermato la volontà dell’attrice. "È stata una bellissima esperienza. Sono dispiaciuto perché questa squadra funzionava, ma tutto finisce (…) Ero preparato" ha spiegato De Mola, rilanciando: "Non escludo il ritorno. Non escludo categoricamente che Vanessa possa ripensarci, speriamo! Ma siamo persone adulte, Dobbiamo reagire e cercare qualcosa di diverso". Anche queste parole, tuttavia, hanno alimentato i rumor sul futuro della serie.
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Il piano ‘B’ della Rai: cosa succederà ad Imma Tataranni
Con l’addio di Vanessa Scalera al ruolo, Imma Tataranni – Sostituto procuratore si ritroverebbe così senza protagonista. Stando a quanto riportato da TvBlog, tuttavia, la Rai starebbe pensando di ovviare il problema e di portare comunque avanti l’universo narrativo della fiction. Tra le ipotesi più quotato ci sarebbe quella di una serie spin-off, magari un prequel o un sequel ambientato sempre a Matera. In questo caso il principale indiziato per un ruolo da protagonista sarebbe Alessio Lapice nei panni de maresciallo Calogiuri, già apprezzatissimo dal pubblico. Non è da escludere però neanche l’ipotesi film, le cui riprese potrebbero incastrarsi con gli impegni di Vanessa Scalera e permetterle di tornare a interpretare Imma per l’ultima volta.
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02 Aprile 2026
Ore 14Rai 2
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