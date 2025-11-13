Imma Tataranni 5, Vanessa Scalera torna su Rai 1: le ultime indagini prima dell’addio (dolorosissimo) Le riprese della prossima stagione sono iniziate a settembre, ma questa sarà l'ultima volta che vedremo l'attrice nei panni del sostituto procuratore. Ecco i dettagli.

La primavera 2026 sarà segnata da un appuntamento che i fan vivono già con ansia: Vanessa Scalera vestirà per l’ultima volta i panni (umanissimi) del sostituto procuratore Imma Tataranni, regina di Matera e delle fiction italiane. Un addio annunciato, il suo, che lascia a metà un personaggio ormai cult, nato dalla penna di Mariolina Venezia e ‘traslocato’ in tv con risultati da record. Non è ancora chiaro se la serie, così come Scalera, si fermerà alla quinta stagione o andrà oltre. Ma intanto alcune novità in arrivo sono già trapelate. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Imma Tataranni 5, il ritorno di Scalera e l’addio annunciato

Secondo quanto riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, le riprese della quinta e (almeno per ora) ultima stagione di Imma Tataranni sono partite a settembre. Presto avremo su Rai 1 tutti gli episodi con Vanessa Scalera, quindi, ma la brutta notizia è che questa sarà l’ultima stagione per l’attrice protagonista. Lei stessa ha infatti dichiarato: "Faccio la quinta stagione, poi basta. Lascio al momento giusto". Dietro la scelta, forse, gli screzi con l’autrice dei libri da cui è tratta la serie, Mariolina Venezia.

Resterà al suo posto, invece, il resto del cast di Imma Tataranni, tra Massimiliano Gallo, Barbara Ronchi, Carlo Buccirosso e Cesare Bocci. Mentre Alessio Lapice, che in questi anni ha vestito i panni indimenticabili del Maresciallo Calogiuri, ha già lasciato la fiction al termine della quarta stagione. Tra le sorprese positive spicca poi l’ingaggio di Rocco Papaleo, per la prima volta nella squadra della serie. Il ruolo dell’attore lucano, che ha definito "una grande soddisfazione" il suo approdo sul set di Matera, è ancora top secret. Ma sappiamo che dovrebbe valorizzare ulteriormente il territorio della sua regione, come già era accaduto in "Basilicata Coast To Coast" e "Scordato".

Quanto a Scalera, ancora non è chiaro se la serie continuerà dopo la quinta stagione senza di lei. Tutto dipende dalle intenzioni dell’autrice, Mariolina Venezia, che dovrebbe continuare a scrivere romanzi per fornire nuovo materiale agli sceneggiatori Rai. E anche se arrivasse il semaforo verde, una domanda resta in sospeso: c’è qualcuno che è davvero in grado di sostituire Vanessa Scalera nei panni di Imma?

Lo scontro tra Vanessa Scalera e Mariolina Venezia

Come anticipato, una delle motivazioni alla base dell’addio di Scalera potrebbe essere il pessimo rapporto con l’autrice di Imma Tataranni. In molti ricorderanno lo scontro avvenuto durante la conferenza di presentazione della quarta stagione, quando Venezia se l’era presa con l’attrice per aver dimenticato di ringraziarla davanti al pubblico. "Apprezzo l’ingratitudine di Vanessa", aveva attaccato la scrittrice, "la ringrazio, perché mi ha spesso dimenticata: è una donna libera, forse non è un caso che abbia interpretato così bene un personaggio libero come Imma". A sua volta, Scalera aveva replicato con una punta di veleno: "Io ricordo ancora la tua ingratitudine durante la prima conferenza stampa della serie: devo ringraziare solo la produzione e il regista, ti ho sempre nominata nelle interviste. Tu hai avuto un comportamento malmostoso". Poi l’ultimo colpo di grazia finale: "Sappi che io non ti devo nulla, devo solo ringraziare la produzione e la Rai".

