Imma Tataranni 5, la serie chiude tra le polemiche feroci: "Avete rovinato un gioiellino"
Ultima puntata con l'amaro in bocca e il personaggio interpretato da Vanessa Scalere non convince: "Da 'Sceriffo di Matera' a 'donna disperata'".
Il pubblico di Rai 1 ha salutato per sempre Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Ieri sera, domenica 29 marzo 2026, è andato in onda il gran finale della quinta stagione, puntata che ha sancito la chiusura definitiva della serie con Vanessa Scalera e che ha lasciato i telespettatori con l’amaro in bocca. Nonostante i complimenti per la bravura del cast e dell’attrice protagonista, ognuno dei cinque episodi di questo capitolo ha ricevuto sui social tantissime critiche: linea narrativa poco chiara e con troppi buchi, tanto da apparire frettolosa e arraffazzonata, assenza di Calogiuri pesante, e un finale che non ha per nulla reso giustizia alla figura di Imma, donna e professionista capace di forza, indipendenza e determinazione che finisce per restare ancorata al passato. Il ritorno con il marito Pietro, l’assenza di una carriera nella Procura di Milano, infatti, hanno fatto infuriare gli spettatori, che invece si aspettavano molto di più da un personaggio come Tataranni.
Pubblico deluso dal finale di Imma Tataranni 5: "Tutto campato in aria"
Il finale della quinta e definitiva stagione di Imma Tataranni non è per nulla piaciuto ai telespettatori. Il pubblico di Rai 1 ha avuto parecchio da ridire su tutti gli episodi di questo capitolo, ma è stata l’ultima puntata di ieri sera ha far infuriare tutti. Le critiche sui social hanno riguardato per lo più la protagonista principale interpretata da Vanessa Scalera e le scelte poco in linea con il personaggio che è stato nelle precedenti stagioni. La scelta di tornare con il marito Pietro a discapito di una promozione nella Procura di Milano, infatti, non ha convinto praticamente nessuno e su X i commenti negativi si contano a decine:
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"Ma che finale di mer*a è quello di imma tat4ranni? cioè non parlo solo del fatto che sia tornata col marito che ormai lo avevano capito pure i sassi, ma proprio in generale, mi è sembrato tutto così campato in aria, il finale della scorsa stagione col topo aveva molta più dignità", "Ah, quindi è finita a Dio, Patria e Famiglia? Non sono sorpresa e posso non recuperare. Ciao, #immatataranni5. Ci saresti potuta mancare ma direi che anche no a sto punto", "Da ‘Sceriffo di Matera’ a ‘donna disperata accondiscendente di Matera’ è stato un attimo", "Mi hanno distrutto Imma… in questa ultima stagione non la riconosco più", "#ImmaTataranni5 Un personaggio che meritava un finale di stagione in linea con il suo essere "sceriffo": l’ingresso iconico nella Procura di Milano", "Avete semplicemente rovinato un gioiellino letterario per i porci comodi moralisti di qualcuno . Basta non aggiungo altro che è meglio chi ha letto i libri sa'".
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