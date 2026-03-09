Imma Tataranni 5, polemica sui troppi cambiamenti e l'assenza di Calogiuri: "Non lo guardo più" L'ultima stagione con Vanessa Scalera è partita ieri sera su Rai 1, ma ha lasciato l'amaro in bocca a molti: "Hanno deciso di farla affondare".

Dopo un anno di attesa il pubblico di Rai 1 ha potuto finalmente rivedere sul piccolo schermo la quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Ieri sera, domenica 8 marzo 2026, è andata in onda la prima puntata di quello che è l’ultimo capitolo dell’amata fiction con Vanessa Scalera, ma a quanto pare non tutti sono rimasti soddisfatti. Tanti i cambiamenti nella sceneggiatura e nella trama, che hanno fatto storcere il naso ai telespettatori: mentre la protagonista è alle prese con il suo divorzio da Pietro, nuovi casi da risolvere l’attendono, e dovrà fare i conti anche con l’assenza dell’amato Calogiuri (Alessio Lapice) e l’arrivo di un nuovo procuratore capo (Rocco Papaleo). Diversi stravolgimenti che non sono stati accolti benissimo dai fan della fiction, tanto che in molti avrebbero preferito che la narrazione si chiudesse con la quarta stagione.

Social polemici su Imma Tataranni 5: "Hanno deciso di farla affondare"

La prima puntata della quinta e ultima stagione di Imma Tataranni è andata in onda ieri sera su Rai 1 tra qualche complimento e tante critiche. Sebbene non siano mancati plausi per il ritorno in scena di Vanessa Scalera, gran parte dei telespettatori non ha gradito i cambiamenti nella trama, compresa l’assenza di Calogiuri, tanto che parecchi avrebbero preferito che tutto si chiudesse nel capitolo numero 4 piuttosto che vedere stravolgimenti poco sensati. Su X, il pubblico si è radunato per fare le sue critiche:

"Secondo me hanno deliberatamente deciso di farla affondare… ma non era meglio finirla direttamente con la S4?? Anche se già l’ultima puntata faceva ca*are!!", "X la prima volta non ho visto un secondo di #ImmaTataranni5 e non ho minima intenzione di farlo nelle prossime puntate. Purtroppo l’assenza di Calogiuri peserà e non poco, questo xchè invece di fermarsi con le serie ( Idem con MF) provano a fare tagli a cuci…e non va mai bene!", "#immatataranni5 : quando è arrivato (da tempo) il momento di fermarsi ma insisti e continui, male", "Se questo è l’andazzo, domenica prossima non lo guardo più".

