Imma Tataranni 5, penultima puntata e pubblico in crisi: "Non sono pronta alla fine di tutto"
Troppe dinamiche ancora aperte per essere già arrivati al gran finale, e sui social piovono le critiche: "Troppo breve questa stagione".
Penultima puntata per la quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Ieri sera, domenica 22 marzo 2026, il pubblico di Rai 1 ha assistito al quarto episodio della serie con Vanessa Scalera alla prese con un nuovo caso e un inaspettato riavvicinamento con Pietro. L’appuntamento, dal titolo ‘Nessuno si salva da solo‘, è stato seguitissimo dai telespettatori, che sui social non hanno perso occasione per dire la loro su quella che per molti è una stagione conclusiva frettolosa e ingarbugliata: molte delle tematiche trattate lasciano, infatti, tante domande aperte e, spesso, non hanno ne capo ne coda, lasciando i fan in preda a un senso di smarrimento sulla trama. La fiction, però, resta sempre amatissima dal pubblico e sono veramente tanti coloro che non sopportano sia praticamente arrivata la parola fine, che andrà in onda la prossima domenica con la puntata che chiude tutto.
Fine vicina per Imma Tataranni 5 e fan in delirio: "Troppo breve"
Quarta e penultima puntata all’insegna dei colpi di scena per Imma Tataranni: un nuovo caso, il riavvicinamento con Pietro e una svolta professionale che potrebbe portarla addirittura a Milano. E mentre la trama si ingarbuglia, lasciando aperte diverse possibilità narrative, il pubblico a casa è consapevole che la fine della serie è sempre più vicina: la prossima domenica, infatti, calerà il sipario per sempre con l’episodio conclusivo della quinta stagione, anche se i telespettatori non vorrebbero crederci. Tante ancor le dinamiche da capire e, ovviamente, il dispiacere di dover salutare storia e personaggi. Su X, diverse le critiche e i commenti già carichi di nostalgia:
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"Procura di Milano?? Questa stagione troppo breve e ci sta dando pochissimo. Ci sarà un finale per me aperto e un caos", "Finiscono male questi episodi, non mi piace, cosa sono ste scene", "L’ultima? Curiosa di capire come chiuderanno questa serie che era iniziata come capolavoro e terminata con temi interessanti non sviluppati e altri ripetuti e allo sfinimento", "Ma come l’ultima, di già? Mi sto divertendo con l’entrata di Papaleo…", "Comunque che la prossima è l’ultima poi fine caput ciaone adios non ho ancora capito come la sto prendendo"; "Troppo breve questa stagione….è veramente bella", "Non sono pronta alla fine di tutto. Prossima domenica mi prenderà malissimo".
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