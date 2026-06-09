Imma Battaglia dopo The 50: "Pentita dell’esperienza, sono diversa da questi cosiddetti influencer. Helena Prestes? Eva si è lasciata andare" L'attivista e politica, reduce dal reality di Prime Video, si è esposta anche sulla partecipazione di Eva Grimaldi all'Isola e sulla questione di Belen Rodriguez

Lorenzo Pugnaloni Giornalista Instagram Editor, autore, conduttore televisivo e imprenditore nel settore della comunicazione. Talent scout, ha pubblicato due libri.

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Tra i personaggi che più hanno fatto discutere nel corso della prima edizione di The Fifty Italia, il reality game di Amazon Prime Video conclusosi con la vittoria di Matteo Diamante, c’è senza dubbio Imma Battaglia. L’attivista e moglie di Eva Grimaldi si racconta senza filtri, ripercorrendo la sua esperienza nel programma, commentando le polemiche nate nel castello e soffermandosi anche sul futuro televisivo della compagna, indicata da molti rumor come possibile concorrente della prossima edizione de L’Isola dei Famosi.

L’esperienza a The Fifty Italia: "Mi sono sentita profondamente a disagio"

L’abbiamo ritrovata a The Fifty come concorrente: è davvero la rivelazione di quest’anno questo nuovo reality game?

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«Mi sono trovata a The Fifty senza sapere nulla e sono profondamente pentita di questa partecipazione perché mi sono trovata a disagio: non è il mio mondo, non mi apparteneva. Non sapevo cosa fare e oltretutto avevo un pensiero politico sui social che è completamente diverso da questa presenza di questi cosiddetti influencer, che considero il frutto di una strategia politica fatta per illudere e dividere la volontà dei potenti del mondo e separare facilmente la popolazione.»

Che bilancio ha fatto una volta uscita?

«Sono felicissima di essere andata via, quindi non ho fatto nessun tipo di bilancio perché l’esperienza nella mia vita non mi ha lasciato segni particolari se non aver confermato l’idea che ho rispetto ai social e alla manipolazione dei potenti sui giovani, che si lasciano illudere da guadagni che possono sembrare pazzeschi davanti alle ricchezze del mondo che ci governa. Ormai hanno completamente abolito la democrazia partecipativa perché tutto è oligarchia e autorazia e quindi, insomma, sono ben felice di non aver lasciato niente se non la convinzione di quello che penso rispetto ai social.»

Eva Grimaldi e lo scontro con Helena Prestes

Chi si è divertita di più tra lei ed Eva?

«Sicuramente si è divertita più Eva o, almeno, Eva conosce le dinamiche e quindi magari è stata più a suo agio. Io sono stata profondamente a disagio e non mi sono divertita. Non rinnego nulla delle esperienze che faccio, perché le rifarei per arrivare poi alla conclusione che ho oggi.»

Tuttavia, conoscendo sicuramente più di noi il caratterino della sua compagna, non si è certamente stupita quando gli animi si sono accesi…

«Conosco molto bene Eva e sono rimasta stupita. Non avrei mai voluto che lei reagisse così perché Eva è una grandissima donna, di rara sensibilità. L’ho lasciata prendere il problema e mi ama tantissimo. Quando qualcuno fa qualcosa a me, lei lo vive come una pallina di neve che diventa una valanga. Mi è dispiaciuto, non avevo bisogno di essere difesa e volevo solo andare via. Quindi non mi è piaciuto niente e credo che non sia piaciuto neanche a Eva come esperienza.»

Ovviamente faccio riferimento allo scontro avuto con Helena Prestes. Eva si è anche scusata pubblicamente, che ne pensa?

«Eva ha fatto bene a scusarsi perché si è lasciata andare. Se è molto difensiva è perché è una persona che mi protegge tantissimo e, nel momento in cui ha sentito questa finta provocazione, si è sentita ferita. Io sono contenta che abbia chiesto scusa perché Eva non reagisce mai in questo modo. Veramente sta solo perché c’ero io, altrimenti non avrebbe mai avuto questo tipo di reazione. Quindi la mia presenza ha fatto saltare alcuni suoi equilibri emotivi.»

Eppure le due avevano condiviso l’esperienza del Grande Fratello insieme. Strascichi dal passato?

«Non c’è stato alcuno strascico del passato. Eva ed Helena sono amiche e si vogliono bene. Helena ha apprezzato molto che Eva abbia chiesto scusa e non c’era nemmeno bisogno di farlo. Si è trattato semplicemente di una reazione in mia difesa. Eva è molto protettiva nei miei confronti e credo sia giusto così.»

Il rapporto con Shaila Gatta e Helena Prestes

Anche Shaila ha partecipato e stupendo un po’ tutti quest’ultima ed Helena sono diventate "amiche". Strategia?

«Shaila è stata una delle poche persone con cui mi sono sentita a mio agio. Helena invece non l’ho praticamente frequentata e non ho avuto modo di conoscerla davvero. Shaila è una ragazza meravigliosa, una bella persona. Credo che, essendo più esperta di me nelle strategie e nel gioco televisivo, abbia semplicemente giocato. Io invece non sono mai entrata nelle logiche del gioco perché non mi interessava.»

La vittoria di Matteo Diamante e il giudizio sui concorrenti

Vittoria di Matteo Diamante meritata?

«No, non lo so. Matteo Diamante è una delle persone con cui mi sono scontrata e non mi piace la sua arroganza. Non mi piace questa convinzione che la mia community faccia quello che dico io. Non penso ci sia nulla di meritato in un gioco con certe dinamiche. Nella vita c’è chi ha e chi non ha, tutto qui.»

Parlando del GF VIP, ha ritrovato sia Antonella Elia che Paola Caruso. Ha seguito il loro percorso nella Casa?

«Non molto. Ho trovato Paola Caruso molto diversa da come mi sembrava a tratti: più attenta, più seria e meno frivola. Mi ha colpito molto forse per una leggerezza che non le conoscevo. Antonella invece è una persona molto cara.»

Alessandra Mussolini vincitrice del Grande Fratello

Edizione vinta da Alessandra Mussolini a discapito della Elia, che non l’ha presa bene per niente…

«La vittoria la meritava assolutamente Alessandra Mussolini, che ha fatto un Grande Fratello straordinario. È stata protagonista, ha reso il gioco allegro, simpatico e spensierato. Insieme a Ilaria e Francesca Manzini ha completamente cambiato le dinamiche del programma. Hanno fatto spettacolo, hanno fatto ridere e questo è molto importante perché oggi abbiamo bisogno anche di un po’ di leggerezza.»

Grande Fratello e futuro in televisione

Le è stato mai proposto di partecipare al GF?

«A questa domanda non mi sento di rispondere.»

Ora che la conduzione è cambiata e il pubblico sembrerebbe essere tornato a guardare qualcosa che non c’era più negli anni passati, le andrebbe di mettersi in gioco?

«Vale la stessa risposta di prima.»

Selvaggia Lucarelli, Belen Rodriguez e L’Isola dei Famosi

La Lucarelli condurrà L’Isola, Belen Rodriguez ci è rimasta male. Che ne pensa?

«Esprimo tutta la mia solidarietà a Belen. Mi dispiace molto che ci sia rimasta male. Penso che questo mestiere sia spettacolare ma anche molto precario e difficile da gestire. Può portare le persone a livelli di stress molto elevati. Non mi piace vedere le persone sotto questo tipo di pressione.»

Le devo fare per forza questa domanda: Eva parteciperà davvero una seconda volta?

«A questa domanda ho già risposto tante volte. Eva è un’attrice e una donna di sessant’anni alla quale non sempre vengono offerte opportunità per mostrare tutte le sue qualità. Fare un reality le permette di essere una donna più sicura di sé, indipendente e di mostrare tutte le sue capacità come donna, essere umano e personaggio artistico.»

Del cast "mormorato" che ne pensa?

«Non conosco nessun componente del cast dell’Isola e purtroppo non mi sono interessata alla questione.»

La vita privata con Eva Grimaldi

Che progetti di coppia ci sono oggi?

«Non so che progetti ci siano. Ci sono quelli di vivere insieme, stare bene come facciamo sempre, fare grandi viaggi e magari evitare di lasciarci, perché mi sembra che al momento in tutte queste grandi coppie lesbiche quella solida e forte siamo soltanto Eva e io. Quindi stare insieme, divertirci e vivere serenamente è il nostro obiettivo.»

Ci racconta un retroscena di quando si è sposata? Chi ha fatto la proposta?

«Eva mi ha corteggiata in maniera molto costante, forte, generosa e splendida. Però la proposta l’ho fatta io quando ho capito che era una parte fondamentale della mia vita e che senza di lei mi sarei sentita completamente persa. Siamo molto bilanciate e complementari.»

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